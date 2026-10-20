El Polideportivo de las 920 Viviendas avanza con obras de renovación

El Polideportivo de las 920 Viviendas atraviesa una serie de trabajos destinados a recuperar y mejorar sus instalaciones, con el objetivo de que pueda volver a abrir sus puertas y funcionar con normalidad. Las obras buscan renovar las condiciones del edificio y ampliar los espacios disponibles para la práctica deportiva, en un lugar que representa un punto de encuentro para los vecinos, las familias y los chicos del barrio.

En el marco de estas tareas, la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, recorrió las instalaciones junto al secretario de Deportes y Recreación, Guillermo Perna, y funcionarios del Ministerio de Hacienda y Obra Pública. Durante la visita, las autoridades observaron los trabajos que se están llevando adelante en el predio, como parte de un proceso de puesta en valor que contempla intervenciones tanto en el interior del edificio como en el sector exterior.

La planificación establece que las obras se ejecutarán en dos fases, con tareas específicas para cada sector. La primera etapa está centrada en la recuperación de los espacios interiores, mientras que la segunda contempla una intervención en el exterior, donde está prevista la construcción de una nueva cancha multifuncional techada.

El objetivo general es mejorar las instalaciones existentes y generar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades deportivas. De esta manera, la intervención apunta a que el polideportivo pueda recuperar su funcionamiento y volver a recibir a quienes utilizan habitualmente sus instalaciones.

Primera etapa: pintura, baños ysanitarios

Los trabajos correspondientes a la primera fase se concentran en el interior del edificio. Las tareas comprenden distintas intervenciones destinadas a renovar los espacios y mejorar las condiciones generales del polideportivo, con especial atención a la cancha, las tribunas y los servicios sanitarios.

Entre las acciones previstas dentro de esta etapa se encuentran:

Pintura de la cancha y las tribunas, para renovar los sectores destinados a la actividad deportiva y al público.

Refacción de los baños, como parte de la recuperación de las instalaciones interiores.

Renovación de las instalaciones sanitarias, con trabajos orientados a mejorar estos servicios.

Colocación de ventiladores y extractores, con el propósito de mejorar las condiciones del lugar.

Estas intervenciones forman parte de un conjunto de tareas que buscan acondicionar el edificio para su utilización. La recuperación de la cancha y las tribunas se complementa con las mejoras en los baños y las instalaciones sanitarias, mientras que la incorporación de ventiladores y extractores apunta a favorecer las condiciones ambientales dentro del establecimiento.

La ejecución de esta primera fase constituye uno de los componentes centrales de la puesta en valor, debido a que comprende sectores esenciales para el desarrollo de las actividades deportivas y el uso cotidiano del predio.

El alcance de las tareas incluye, por lo tanto, tanto los espacios directamente vinculados con la práctica deportiva como aquellos destinados a brindar servicios a quienes concurren al polideportivo. La intención es que las instalaciones puedan volver a utilizarse en mejores condiciones una vez finalizados los trabajos.

Segunda etapa: una nueva cancha multifuncional techada

La planificación también contempla una segunda fase, que estará enfocada en el sector exterior del Polideportivo de las 920 Viviendas. En ese espacio está prevista la construcción de una nueva cancha multifuncional techada, una intervención destinada a ampliar las posibilidades de utilización del predio para la práctica deportiva.

La incorporación de esta infraestructura permitirá sumar un nuevo espacio a las instalaciones del polideportivo, en el marco de un proyecto que combina la recuperación de los sectores existentes con la ampliación de las áreas disponibles.

A diferencia de la primera etapa, concentrada en el acondicionamiento interior, la segunda fase contempla una obra nueva en el exterior. De esta manera, el plan de intervención no se limita a reparar y renovar las instalaciones actuales, sino que también prevé incorporar un espacio adicional para el desarrollo de distintas actividades deportivas.

La nueva cancha multifuncional techada constituye uno de los componentes destacados de la planificación, ya que permitirá ampliar la infraestructura disponible en el establecimiento. Esta intervención se integra al objetivo general de recuperar el polideportivo y mejorar sus condiciones de funcionamiento.

El regreso de las actividades

La puesta en valor del Polideportivo de las 920 Viviendas tiene como finalidad que el establecimiento pueda volver a abrir sus puertas y funcionar con normalidad, ofreciendo mejores condiciones para todos los vecinos que encuentran en ese lugar un espacio para realizar actividades deportivas.

El polideportivo ocupa un lugar importante en la dinámica del barrio, no solo por su función vinculada con el deporte, sino también por su carácter de espacio compartido por familias, chicos y personas que participan de distintas actividades. La recuperación de sus instalaciones busca acompañar esa función y permitir que el predio vuelva a ser utilizado en condiciones adecuadas.

La importancia del establecimiento para la comunidad está vinculada con las posibilidades de encuentro que ofrece. Allí, las familias y los chicos cuentan con un lugar para desarrollar actividades deportivas, mientras que otros vecinos también encuentran un ámbito de participación y convivencia.

En ese contexto, las obras apuntan a mejorar la infraestructura para que el polideportivo pueda recuperar su actividad habitual. La renovación de la cancha, las tribunas, los baños y las instalaciones sanitarias, junto con la colocación de ventiladores y extractores, forma parte de ese propósito. A su vez, la futura construcción de una cancha multifuncional techada permitirá ampliar los espacios destinados a la práctica deportiva.