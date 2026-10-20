Salud y la UNCa acuerdan trabajo conjunto por la calidad y seguridad del paciente

El Ministerio de Salud de Catamarca y la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa) avanzan en una agenda de trabajo conjunto destinada a fortalecer las políticas de gestión sanitaria, mediante la generación de espacios de capacitación, formación y acompañamiento técnico. La iniciativa apunta a consolidar herramientas que contribuyan al desarrollo de las distintas acciones implementadas en el ámbito de la salud pública, con especial atención a la calidad de los servicios y a la seguridad de los pacientes.

En este marco, la Secretaría de Planificación y Gestión en Salud y la Facultad de Ciencias de la Salud firmaron un acta acuerdo que establece como finalidad el desarrollo de actividades relacionadas con la Ley 27.797, conocida como Ley Nicolás. El entendimiento constituye una instancia de articulación entre ambas instituciones para trabajar en aspectos vinculados con la atención sanitaria y contribuir al objetivo de garantizar prestaciones seguras y de calidad en todo el sistema de salud.

La firma del documento representa un paso en la coordinación entre el ámbito sanitario y el universitario, con la intención de aprovechar las capacidades de cada institución para acompañar los desafíos que enfrenta la gestión de la salud. A través de esta cooperación, se busca generar condiciones para que la formación profesional, la actualización de conocimientos y el intercambio de experiencias formen parte de un proceso sostenido de fortalecimiento del sistema sanitario provincial.

El acuerdo se inscribe, de esta manera, en una línea de trabajo que procura vincular la formación académica con las necesidades de la gestión sanitaria. La propuesta contempla el desarrollo de actividades que permitan acompañar las políticas públicas del sector y contribuir a mejorar los procesos de atención, tomando como ejes centrales la calidad y la seguridad del paciente.

La Ley Nicolás

Uno de los aspectos centrales del entendimiento es la realización de actividades relacionadas con la Ley 27.797, denominada Ley Nicolás, cuyo abordaje forma parte de los objetivos establecidos por las instituciones firmantes.

En este contexto, el trabajo conjunto apunta a generar espacios que permitan desarrollar conocimientos y capacidades relacionados con una atención sanitaria segura y de calidad. La iniciativa comprende la posibilidad de impulsar instancias de capacitación y formación, así como brindar acompañamiento técnico para contribuir al desarrollo de las políticas de gestión sanitaria.

La articulación entre el Ministerio de Salud y la Facultad de Ciencias de la Salud ofrece un marco institucional para abordar estas cuestiones de manera complementaria. El propósito es que las actividades previstas puedan responder a los desafíos actuales del sistema sanitario y contribuyan al fortalecimiento de las prácticas vinculadas con la atención de las personas.

La seguridad del paciente y la calidad asistencial aparecen así como componentes prioritarios del trabajo acordado. Ambos ejes forman parte de los objetivos expresados por las autoridades involucradas y orientan la búsqueda de herramientas que permitan prevenir riesgos, consolidar buenas prácticas y avanzar en la mejora continua de los procesos de atención.

Capacitación y actualización

Otro de los objetivos destacados de esta iniciativa es el fortalecimiento de las capacidades del recurso humano. La propuesta reconoce la importancia de contar con espacios de formación y actualización que permitan acompañar las necesidades del sistema sanitario y favorecer el desarrollo de los conocimientos de quienes participan en los procesos de atención.

Estos componentes forman parte de una estrategia que busca integrar la experiencia institucional con las posibilidades de formación que ofrece el ámbito universitario. La intención es que la cooperación permita construir respuestas y soluciones acordes con las necesidades de la provincia, en lugar de limitarse exclusivamente a la transmisión de conocimientos.

Mugas destacó el valor de la cooperación institucional

Al referirse a la firma del acta acuerdo, Cecilia Mugas, directora Provincial de Planeamiento en Salud y Calidad de Atención, destacó la importancia de la articulación entre la Universidad y el Ministerio para avanzar en los objetivos compartidos.

La funcionaria expresó que esta firma "es una oportunidad para que la Universidad y el Ministerio trabajen de manera complementaria, no solo en la transmisión de conocimientos, sino también en la construcción de respuestas y soluciones para nuestra provincia".

Sus declaraciones ponen el acento en el carácter colaborativo de la iniciativa. Desde esta perspectiva, la relación entre ambas instituciones no se limita a la formación académica, sino que también busca contribuir al abordaje de las necesidades concretas de la gestión sanitaria provincial.

Mugas señaló, además, que la calidad y la seguridad del paciente constituyen uno de los ejes prioritarios del trabajo que se impulsa desde el área. En ese sentido, remarcó la importancia de promover una atención centrada en las personas y de fortalecer las prácticas que contribuyan a reducir los riesgos durante los procesos asistenciales.