La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho volvió a posicionarse entre los acontecimientos turísticos y culturales destacados del ámbito internacional al recibir el Premio Pasaporte Abierto Generación Dorada, otorgado por la Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT). En esta oportunidad, la celebración catamarqueña fue reconocida en la categoría Experiencias como Mejor Evento del Año, una distinción que vuelve a poner en valor la dimensión cultural, turística y representativa de uno de los acontecimientos más importantes de la provincia.

La ceremonia de premiación se realizó este martes 24 de noviembre en Campos do Jordão, Brasil, localidad ubicada a unos 170 kilómetros de Sao Paulo. En representación del Gobierno de Catamarca, organizador de la Fiesta del Poncho, participaron la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán; la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín; y la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecín, quienes recibieron el galardón en nombre de la provincia.

La distinción constituye un nuevo reconocimiento para una celebración que logró consolidar su presencia más allá de las fronteras argentinas y que, a través de sus propuestas culturales, artísticas, artesanales y gastronómicas, representa una de las principales expresiones de la identidad catamarqueña.

Tras recibir el premio, la ministra Daiana Roldán manifestó su satisfacción por el reconocimiento internacional y destacó el significado que tiene para la comunidad provincial.

"Recibir este reconocimiento internacional de la OMPT a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, como mejor evento del año en la categoría Experiencia de Pasaporte Abierto, es un enorme orgullo para todos los catamarqueños. Este premio representa el esfuerzo colectivo de quienes trabajan para que nuestra fiesta siga creciendo, trascendiendo fronteras y posicionando a Catamarca en el mundo", señaló.

La funcionaria también hizo hincapié en la importancia de la distinción como respaldo a la gestión y organización del acontecimiento, al considerar que ratifica el compromiso con la cultura y el turismo como políticas de Estado.

"Ratifica nuestro compromiso con la cultura y el turismo como políticas de Estado, generadoras de identidad, oportunidades y desarrollo para nuestra provincia", expresó Roldán.

Es la segunda vez que obtiene el premio de la OMPT

El nuevo galardón tiene un antecedente directo: es la segunda oportunidad en que la Fiesta del Poncho resulta nominada y premiada por la Organización Mundial de Periodismo Turístico en la categoría Mejor Evento del Año.

En enero de 2026, la celebración catamarqueña ya había obtenido esta distinción durante una ceremonia desarrollada en Panamá, donde fue reconocida como mejor evento del año 2025. En aquella oportunidad, el jurado y la organización destacaron su carácter de "una celebración emblemática que articula identidad, cultura y turismo".

Con el reconocimiento recibido ahora en Brasil, el Poncho vuelve a ocupar un lugar destacado dentro de las experiencias turísticas distinguidas internacionalmente. Esta continuidad de premios refleja la proyección alcanzada por la fiesta y permite dimensionar el crecimiento exponencial que experimentó durante los últimos años.

El nuevo reconocimiento se suma, además, a otra distinción obtenida recientemente en el ámbito nacional. En septiembre pasado, la Fiesta del Poncho recibió en Buenos Aires un galardón durante los Premios Federales a la Industria Turística (FED), en la categoría Vivencia Turística.

En aquella oportunidad, se destacó su capacidad para "convertir la identidad en una experiencia turística", una valoración que también se vincula con el reconocimiento otorgado por la OMPT. Ambas distinciones ponen el acento en la posibilidad de transformar las expresiones culturales propias de Catamarca en propuestas que convocan visitantes y proyectan la identidad provincial.

Una elección definida por el público internacional

La edición de este año de los Premios Pasaporte Abierto tuvo una particularidad vinculada con la forma de selección de los ganadores. La Organización Mundial de Periodismo Turístico cumplió 15 años de su fundación y, en el marco de ese aniversario, sus 719 miembros decidieron que fuera el público quien eligiera a los premiados en las diferentes categorías.

La votación se realizó a través de las redes sociales de la organización, mediante un mecanismo de participación pública que permitió seleccionar a los ganadores entre las distintas propuestas nominadas.

En la categoría correspondiente al evento más importante, las nominaciones se conformaron a partir de fiestas populares que habían sido premiadas a lo largo de los años desde que se incorporó esta categoría a los Premios Pasaporte Abierto. Una vez establecida la lista de candidatos, se habilitó un período de votación pública mediante las plataformas digitales de la OMPT.

En ese escenario, la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho compitió con acontecimientos y propuestas de diferentes países, todos reconocidos anteriormente por la organización.

Los nominados fueron:

Festival de Música de Cuerda Pedro Ramírez, de Colombia.

Festival del Caribe, de Cuba.

Date 2023, de República Dominicana.

Festa da Cavalhada de Pirenópolis, de Brasil.

Turismo y Desarrollo Rural, de México.

Quijote de Oro: premio nacional a la radio y la televisión, de Argentina.

Festival de la Piña, de Puerto Rico.

Desfile de las Mil Polleras, de Panamá.

La presencia de la fiesta catamarqueña en esta nómina la ubicó frente a celebraciones y eventos turísticos de distintos puntos de América, que también contaban con antecedentes de reconocimiento por parte de la organización.

El alcance de los Premios Pasaporte Abierto

Los Premios Pasaporte Abierto constituyen una iniciativa destinada a reconocer el trabajo de comunicadores, creadores de contenido, instituciones, eventos y proyectos turísticos de distintos países. La propuesta busca distinguir iniciativas que aportan mirada crítica, sensibilidad social, creatividad y compromiso con los territorios, considerando el papel que desempeñan las distintas experiencias en la promoción y el desarrollo de los destinos turísticos.

En ese marco, el reconocimiento obtenido por la Fiesta del Poncho representa una nueva oportunidad para proyectar internacionalmente a Catamarca a través de una celebración que reúne expresiones culturales, producción artesanal, música, gastronomía y propuestas turísticas.

La distinción otorgada en Brasil se incorpora a una trayectoria de reconocimientos que, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, han destacado el valor de la fiesta como experiencia turística y como manifestación de la identidad provincial.

Identidad catamarqueña desde 1967

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho es considerada la fiesta popular más grande del invierno en Argentina. Se realiza desde 1967 en San Fernando del Valle de Catamarca y tiene lugar todos los años durante el mes de julio.

Su continuidad a lo largo de las décadas permitió consolidar un acontecimiento que convoca a miles de participantes y visitantes alrededor de las expresiones culturales y productivas de la provincia. En 2027, la celebración llegará a su 56.ª edición, manteniendo una trayectoria que comenzó hace seis décadas.

Durante 10 días y 10 noches, el evento reúne sus principales propuestas en el Predio Ferial Catamarca, donde se desarrolla una amplia exposición de artesanías, con especial protagonismo de las producciones textiles.

La programación también comprende distintos escenarios artísticos que funcionan simultáneamente, además de espacios gastronómicos y propuestas turísticas. La convivencia de estas actividades permite desplegar diferentes expresiones de la identidad catamarqueña en un mismo ámbito, ofreciendo a los visitantes un recorrido por la cultura, las tradiciones y las producciones de la provincia.

La exposición artesanal, especialmente vinculada con los textiles, constituye uno de los componentes centrales de la celebración. A su alrededor se articulan las propuestas artísticas y gastronómicas, junto con los espacios destinados a promover las experiencias turísticas.

De esta manera, el Poncho se presenta como un acontecimiento que integra distintas manifestaciones de la vida cultural y productiva de Catamarca, con una convocatoria que se extiende durante diez jornadas y diez noches en el Predio Ferial.