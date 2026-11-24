Durante la mañana de este martes 24 de noviembre, bajo una intensa llovizna, la imagen peregrina de la Virgen del Valle llegó a la sede de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), en el marco de la última semana de visitas a instituciones civiles y organismos públicos, una actividad que forma parte de los preparativos para las próximas fiestas marianas.

La presencia de la Sagrada Imagen en las instalaciones de la obra social convocó a quienes se desempeñan diariamente en el organismo, además de pacientes y personas que se encontraban realizando distintos trámites al momento de su llegada. La recepción estuvo marcada por el respeto y la devoción de quienes tuvieron la oportunidad de participar de este encuentro con la Madre Morena.

La imagen peregrina fue trasladada en brazos por el padre Luis Páez, capellán del Santuario Catedral, quien acompañó a la Virgen hasta las dependencias de la institución. Su llegada permitió compartir un momento de oración y recogimiento con los trabajadores y las personas presentes, en una de las últimas etapas del recorrido por distintos espacios institucionales de la provincia.

La visita a la OSEP se inscribe dentro de una agenda que busca acercar la imagen de la Virgen del Valle a diferentes ámbitos de la vida pública y civil, como parte de las actividades previas a las celebraciones centrales en su honor.

Las intenciones de los empleados a los pies de la Madre

Uno de los momentos destacados de la jornada estuvo relacionado con las intenciones personales y comunitarias de los trabajadores de la obra social.

Los empleados del organismo público habían escrito sus pedidos e intenciones, que fueron presentados durante el encuentro ante la Sagrada Imagen. En ese contexto, el padre Luis Páez realizó la bendición de las intenciones, que posteriormente fueron leídas y colocadas a los pies de la Madre Morena.

La actividad estuvo acompañada por un momento de oración ante su presencia bendita, en el que las personas participantes pudieron compartir sus expresiones de fe y acercar sus pedidos a la Virgen del Valle.

Este gesto constituyó uno de los aspectos centrales de la visita, al permitir que las intenciones escritas por los trabajadores ocuparan un lugar dentro del encuentro religioso. La bendición impartida por el sacerdote y la posterior lectura de los mensajes formaron parte de una instancia de recogimiento que reunió a quienes se encontraban en las instalaciones de la OSEP.

La presencia de pacientes y personas que realizaban trámites también permitió que la visita alcanzara a otros integrantes de la comunidad que, de manera circunstancial, pudieron participar de la recepción de la imagen peregrina.

Cómo sigue el recorrido de las visitas

La agenda de este martes 24 de noviembre no se limitó a la visita a la sede de la OSEP. Durante la misma jornada, la Virgen del Valle también visita las dependencias de Recursos Humanos de la Municipalidad de la Capital, como parte del recorrido previsto por distintos organismos públicos e instituciones civiles.

Además, para la tarde de este martes está programada una nueva visita. A las 17.30, la imagen de la Virgen llevará su bendición a la sede de la mutual Fray Mamerto Esquiú. Estas actividades forman parte de la última semana de las visitas institucionales, que se extenderán hasta el viernes 27 de noviembre, de acuerdo con el cronograma establecido.

El recorrido contempla la presencia de la imagen peregrina en dependencias estatales, establecimientos educativos, organismos de atención pública, instituciones vinculadas a la seguridad y otros espacios de participación comunitaria.

De esta manera, las visitas permiten que distintos sectores de la comunidad reciban a la Madre del Valle antes del comienzo de las celebraciones marianas, cuyo inicio está previsto para el último domingo de noviembre.

El domingo comienzan las Fiestas Marianas

Las visitas institucionales constituyen una de las actividades preparatorias para las fiestas marianas, que comenzarán este domingo 29 de noviembre a las 19.00, con la Solemne Bajada de la Sagrada Imagen.

La ceremonia consistirá en el traslado de la imagen desde el Camarín hasta el Presbiterio, marcando el inicio de las celebraciones en honor a la Virgen del Valle.

En este contexto, la visita a la OSEP y las actividades programadas para los días siguientes forman parte de la agenda previa a ese momento central. La última semana del recorrido por instituciones civiles y organismos públicos permitirá que diferentes espacios reciban la bendición de la Madre Morena antes de la Solemne Bajada.