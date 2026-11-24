El vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, participó en el Nodo Tecnológico de la jornada médica y comunitaria "Mujer 360", una iniciativa orientada a promover una mirada integral sobre la salud de las mujeres y facilitar el acceso de la comunidad catamarqueña a especialistas con trayectoria nacional e internacional.

La actividad fue impulsada por la Vicegobernación, en conjunto con el Ministerio de Salud, distintas instituciones y la médica oncóloga Marina Andrada, en una propuesta que reunió a profesionales locales y destacados referentes de la medicina reproductiva y la ginecología oncológica del país.

El encuentro tuvo como eje central la importancia de abordar la salud femenina desde diferentes dimensiones, contemplando tanto los aspectos vinculados con la salud reproductiva y la fertilidad como las situaciones particulares que atraviesan las mujeres durante tratamientos médicos complejos y distintas etapas de la vida.

La realización de esta jornada en el Nodo Tecnológico permitió reunir a especialistas y acercar sus conocimientos a la población, mediante una programación que combinó contenidos médicos específicos con espacios destinados al intercambio directo con la comunidad.

Referentes de la medicina reproductiva y la ginecología oncológica

La jornada contó con la participación del director del Nodo Tecnológico, Lic. Emilio Ramaci, además de profesionales locales y especialistas reconocidos por su trayectoria en el ámbito de la medicina.

Entre los referentes invitados estuvieron la doctora Liliana Zamora, jefa de la Sección de Ginecología Oncológica del Hospital Italiano de Buenos Aires, y el doctor José Martín Saadi, especialista en ginecología oncológica y jefe de la Sección de Endoscopia en Ginecología de esa misma institución.

La presencia de ambos profesionales permitió incorporar al encuentro conocimientos especializados en áreas fundamentales para la atención de la salud de las mujeres. Sus respectivas experiencias en ginecología oncológica y endoscopia en ginecología formaron parte de una convocatoria que buscó acercar a Catamarca referentes de instituciones médicas de alcance nacional.

La participación de especialistas de estas características, junto con los profesionales locales, constituyó uno de los componentes centrales de "Mujer 360", cuyo propósito fue generar un espacio de formación, concientización y acercamiento entre el conocimiento médico y las necesidades de la población.

Fertilidad, preservación reproductiva y tratamientos oncológicos

A lo largo de la programación se desarrollaron distintos ejes vinculados con la salud integral femenina. Entre los principales temas abordados estuvieron la salud reproductiva, la fertilidad y la preservación de óvulos y espermatozoides en pacientes jóvenes que atraviesan tratamientos oncológicos o enfermedades crónicas.

Este último aspecto ocupó un lugar relevante dentro de los contenidos de la jornada, al contemplar las situaciones de personas jóvenes que deben afrontar tratamientos médicos y que, al mismo tiempo, pueden necesitar considerar alternativas para preservar sus posibilidades reproductivas.

La inclusión de la preservación de óvulos y espermatozoides permitió incorporar una dimensión específica de la atención médica, relacionada con el acompañamiento de pacientes que atraviesan enfermedades o tratamientos que pueden comprometer su salud reproductiva.

Menopausia y acompañamiento durante las distintas etapas de la vida

Otro de los temas incluidos en la programación fue el acompañamiento integral durante la menopausia, una etapa que también formó parte de los ejes centrales de la jornada.

Su incorporación respondió a la intención de abordar la salud de las mujeres desde una perspectiva amplia, que no se limite a una única etapa de la vida ni exclusivamente a las cuestiones reproductivas.

La menopausia fue contemplada dentro de los contenidos de "Mujer 360" como parte de un abordaje que busca considerar las diferentes necesidades de atención y acompañamiento que pueden presentarse a lo largo de la vida de las mujeres.

De esta manera, la programación reunió temáticas relacionadas con la fertilidad, la preservación reproductiva, los tratamientos oncológicos, las enfermedades crónicas y la menopausia, articulando distintas dimensiones de la salud femenina en un mismo espacio de intercambio profesional y comunitario.

Dusso y las acciones de concientización

Durante el evento, el vicegobernador Rubén Dusso agradeció a quienes participaron de la organización y destacó la necesidad de sostener este tipo de iniciativas para fortalecer la concientización sobre el cuidado de la salud.

"Gracias a todas y todos los que estuvieron en esta organización. Sigamos haciendo estos eventos para seguir concientizando y difundiendo un mejor cuidado de la salud integral de toda la población de Catamarca", expresó.

Sus palabras estuvieron dirigidas a reconocer el trabajo de las personas e instituciones que hicieron posible la jornada y a remarcar la importancia de dar continuidad a actividades que permitan difundir información y promover mejores prácticas de cuidado.

La iniciativa "Mujer 360" reunió así a la Vicegobernación, el Ministerio de Salud, instituciones participantes, la médica oncóloga Marina Andrada, profesionales locales y especialistas del Hospital Italiano de Buenos Aires, en una convocatoria que combinó contenidos médicos, intercambio profesional y participación comunitaria.