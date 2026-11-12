El Registro Civil despliega nuevos operativos en cuatro barrios de la Capital

El Registro Civil de Catamarca continúa desarrollando operativos territoriales a través del Móvil de Documentación Rápida, con el objetivo de acercar los servicios públicos a los distintos barrios de la Capital y facilitar el acceso de los vecinos a los trámites de identificación personal.

La iniciativa forma parte de una política orientada a acercar el Estado a cada catamarqueño, mediante la presencia de equipos de atención en diferentes puntos de la provincia. De esta manera, las personas pueden realizar gestiones vinculadas con su documentación sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas centrales del organismo.

Los nuevos operativos se llevarán adelante entre el martes 10 y el viernes 13 de noviembre, con jornadas programadas en cuatro sectores de la ciudad. El cronograma incluye espacios barriales y puntos de referencia específicos, con horarios establecidos para que los vecinos puedan organizar su asistencia.

La modalidad de atención busca facilitar el acceso a los servicios de identificación, especialmente para quienes encuentran dificultades para trasladarse hasta las dependencias administrativas. La presencia del móvil permite acercar los trámites a los lugares donde viven los ciudadanos y concentrar distintas gestiones en jornadas de atención territorial.

El cronograma de atención del 10 al 13 de noviembre

El recorrido previsto para esta semana contempla cuatro operativos en distintos barrios de la Capital. Cada jornada tendrá un lugar y un horario determinado para recibir a los vecinos interesados en realizar trámites de documentación.

El cronograma informado por el Registro Civil es el siguiente:

Martes 10 de noviembre: de 16 a 20 horas, en Waldino Correa 401, barrio La Chacarita.

Miércoles 11 de noviembre: de 9 a 13 horas, en la plaza del barrio San José Obrero, ubicada al norte de la ciudad.

Jueves 12 de noviembre: de 17 a 21 horas, en avenida 51, casa 70, entre calles 14 y 16, barrio Valle Chico.

Viernes 13 de noviembre: de 16 a 19 horas, en el barrio Virgen Niña, en inmediaciones del GIR Sur.

La última jornada contará además con la participación conjunta de los programas "Muni en tu barrio" y "Catamarca con Vos", que acompañarán el operativo en el sector de Virgen Niña.

La distribución de las jornadas en diferentes puntos de la Capital permite que los vecinos de cada zona cuenten con una alternativa cercana para iniciar o completar gestiones relacionadas con su identificación. Los horarios diferenciados también establecen distintas franjas de atención durante los cuatro días de actividad.

Qué trámites podrán realizar los vecinos

Durante los operativos, el Móvil de Documentación Rápida ofrecerá distintos servicios vinculados con la emisión y actualización de documentos personales. Entre las gestiones disponibles se encuentran los trámites de Documento Nacional de Identidad (DNI), las actualizaciones correspondientes a menores de edad, la solicitud de nuevos ejemplares y la gestión de pasaportes.

En particular, se podrán realizar las actualizaciones de menores previstas para las edades de 5/8 años y 14 años, además de solicitar documentos nuevos cuando corresponda.

Los servicios informados incluyen:

Solicitud de DNI regular.

Tramitación de DNI Exprés.

Actualización de DNI para menores de 5/8 años y 14 años.

Solicitud de nuevos ejemplares.

Gestión de pasaporte regular.

Gestión de pasaporte Exprés.

Otros trámites vinculados con la documentación personal.

La variedad de gestiones disponibles permite que una misma jornada de atención contemple diferentes necesidades documentarias. De esta manera, los operativos no se limitan a la emisión de documentos por primera vez, sino que también incluyen actualizaciones y solicitudes de nuevos ejemplares.

Cuáles son los valores de los trámites

Desde el organismo recordaron los valores establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para las solicitudes de documentación. Los importes informados varían según el tipo de trámite y la modalidad elegida.

Los costos son los siguientes:

Trámite Valor DNI regular $10.000 DNI Exprés $26.000 Pasaporte regular $100.000 Pasaporte Exprés $200.000

Estos valores permiten identificar las diferencias entre las modalidades regulares y exprés tanto para el DNI como para el pasaporte. En el caso del documento nacional, el trámite regular tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000.

Para el pasaporte, el valor establecido para la solicitud regular es de $100.000, mientras que la opción exprés tiene un costo de $200.000.

La información sobre los importes forma parte de los datos que el Registro Civil difundió para que los ciudadanos puedan conocer previamente los costos de las gestiones disponibles durante los operativos territoriales.

Plazos de entrega según la modalidad elegida

Otro de los aspectos comunicados por el organismo está relacionado con los tiempos previstos para recibir la documentación solicitada. Los plazos varían de acuerdo con la modalidad del trámite.

Para los procedimientos exprés, el tiempo de espera informado es de 7 a 10 días, mientras que para los trámites comunes el plazo es de 40 días.

Esta diferencia permite a los vecinos considerar tanto el costo como el tiempo de entrega al momento de realizar la solicitud. La modalidad elegida determina, según lo informado, el período estimado para recibir el documento.

Por ese motivo, el Registro Civil difundió conjuntamente los valores y los plazos de espera, de manera que quienes concurran a los puntos de atención puedan contar con información sobre las alternativas disponibles.