El Registro Civil llega a Belén con el móvil de Documentación Rápida

En el marco de la política de acercar los trámites del Estado a todos los catamarqueños, el Registro Civil de la Provincia llevará adelante nuevos Operativos de Documentación Rápida en distintas localidades del departamento Belén.

La iniciativa contempla la presencia directa de unidades móviles y el desarrollo del denominado Operativo Valijas, con jornadas de atención programadas para los días miércoles 16 y jueves 17. De esta manera, los vecinos de Londres y Villa Vil podrán acceder a distintos trámites vinculados con su documentación registral en espacios cercanos a sus hogares.

El esquema de atención fue organizado para facilitar el acceso a los servicios del Registro Civil y permitir que los ciudadanos puedan realizar sus gestiones de manera ágil, directa y próxima a sus lugares de residencia.

El despliegue contempla dos modalidades de atención: el Móvil de Documentación Rápida, que estará presente en distintos puntos de Londres, y el Operativo Valijas, que llegará a localidades de Villa Vil.

El cronograma del Móvil de Documentación Rápida

El Móvil de Documentación Rápida tendrá dos jornadas de atención en Londres, con un horario uniforme de 9:00 a 15:00 horas. El cronograma establecido es el siguiente:

Miércoles 16: de 9:00 a 15:00 horas, en la Plaza Eusebio Colombres , en Londres.

de 9:00 a 15:00 horas, en la , en Londres. Jueves 17: de 9:00 a 15:00 horas, en El Shincal, en Londres.

La presencia del móvil permitirá concentrar diferentes gestiones registrales en puntos determinados de la localidad, facilitando que los vecinos puedan realizar sus trámites sin necesidad de efectuar desplazamientos hacia otros centros de atención.

El Operativo Valijas llega a Villa Vil

En paralelo, el Registro Civil desarrollará el Operativo Valijas en distintos puntos de Villa Vil. Esta modalidad también tendrá jornadas de atención durante el miércoles 16 y jueves 17, siempre en el horario comprendido entre las 9:00 y las 15:00 horas. Las ubicaciones previstas son:

Miércoles 16: de 9:00 a 15:00 horas, en la Posta Sanitaria Huasi Ciénaga - Rodeo Gervan , en Villa Vil.

de 9:00 a 15:00 horas, en la , en Villa Vil. Jueves 17: de 9:00 a 15:00 horas, en la Delegación Municipal de Barranca Larga, en Villa Vil.

El operativo permitirá acercar los servicios registrales a los vecinos de estos sectores, bajo una modalidad que busca facilitar el acceso a la documentación y evitar que las personas deban alejarse de sus comunidades para concretar sus gestiones.

Qué trámites podrán realizarse

Durante estas jornadas, los vecinos tendrán la posibilidad de efectuar diferentes trámites relacionados con el DNI y el Pasaporte, incluyendo la emisión de nuevos ejemplares y las correspondientes actualizaciones para menores y mayores. Entre las gestiones disponibles se encuentran:

DNI Común.

DNI Express.

Pasaporte Común.

Pasaporte Express.

También podrán realizarse trámites de nuevo ejemplar de DNI, actualizaciones de menores y mayores y Pasaportes, de acuerdo con las prestaciones contempladas para estos operativos de documentación. La propuesta busca que los ciudadanos puedan resolver sus necesidades documentales de una manera más accesible, contando con atención directa en localidades de Belén.

Los aranceles vigentes

Los trámites cuentan con los aranceles vigentes establecidos por RENAPER, cuyos montos para DNI y Pasaporte son los siguientes:

DNI Común: $10.000.

$10.000. DNI Express: $26.000.

$26.000. Pasaporte Común: $100.000.

$100.000. Pasaporte Express: $200.000.

Estos valores corresponden a las distintas modalidades de documentación que estarán disponibles durante las jornadas de atención previstas en Londres y Villa Vil. La posibilidad de optar entre modalidades comunes y express permite encuadrar la gestión dentro de las alternativas disponibles durante los operativos, según el trámite que necesite realizar cada ciudadano.