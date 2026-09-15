Día Nacional de la Adopción: una fecha para poner en el centro los derechos de los chicos

Cada 15 de septiembre se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Adopción, una fecha destinada a instalar en la agenda pública una problemática que atraviesa a niños, niñas, adolescentes, familias e instituciones. La efeméride busca visibilizar el derecho de las infancias y adolescencias a crecer en una familia, con amor, cuidados y contención, y generar una mayor sensibilización social acerca de un proceso que implica decisiones y compromisos de largo plazo.

La adopción puede comenzar a ser considerada por las personas por distintos motivos. Sin embargo, detrás de cada proceso existe una cuestión fundamental que requiere reflexión: adoptar consiste en encontrar una familia para un niño y no un niño para una familia.

Esta perspectiva coloca en el centro a quienes necesitan recuperar el derecho a vivir en un entorno familiar y permite comprender que la adopción no debe ser pensada exclusivamente desde el deseo de los adultos. Se trata de una respuesta para determinadas situaciones de niños y adolescentes que se encuentran privados de cuidados parentales y, en ese contexto, procura asegurar que puedan desarrollarse en una familia que les proporcione los cuidados necesarios.

Una construcción gradual y un compromiso permanente

Según un informe del Ministerio de Justicia, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la adopción implica una construcción gradual del vínculo. No se trata solamente de una decisión inicial, sino de un compromiso que se asume de una vez y para siempre y que supone una determinación firme de cuidado, independientemente de las circunstancias.

En ese sentido, la paternidad o maternidad no aparece como una condición transitoria. Por el contrario, se plantea como permanente, lo que vuelve especialmente relevante la preparación de quienes se postulan para adoptar y la comprensión de las responsabilidades que implica la decisión.

El desistimiento o rechazo de los adoptantes puede generar consecuencias emocionales de gran impacto para la niña, niño o adolescente. Por eso, la construcción del vínculo requiere considerar los tiempos, la historia y las necesidades particulares de cada persona menor de edad involucrada en el proceso.

La mirada sobre la adopción, de acuerdo con esta concepción, excede el momento en que una familia comienza a convivir. Supone construir progresivamente un vínculo y sostener una decisión de cuidado que debe permanecer independientemente de las circunstancias.

Una fecha para derribar mitos e informar

El Día Nacional de la Adopción fue impulsado con el objetivo de instalar la temática en la agenda pública desde una perspectiva de derechos. La fecha representa una oportunidad para derribar mitos, brindar información con rigor técnico y acompañar tanto a las personas que desean adoptar como a las instituciones que intervienen en los diferentes procesos.

Desde la Red Argentina por la Adopción, su equipo interdisciplinario destacó la importancia de acompañar a los adultos en ese camino. "Adoptar es alumbrar. No acompañamos solamente el deseo de adoptar de los adultos; preparamos y guiamos a las personas para construir una familia respetando la historia, los tiempos y los derechos de cada niño, niña o adolescente", señalaron.

La definición pone de relieve que el acompañamiento no se limita a satisfacer un deseo familiar. También implica preparar a las personas para asumir una construcción que debe respetar las circunstancias y la identidad de cada niño, niña o adolescente.

Los puntos clave de la conmemoración

La jornada plantea distintos ejes vinculados con la forma de comprender y abordar la adopción en Argentina:

El foco en la infancia: la adopción no constituye un medio para dar un hijo a una familia, sino la restitución del derecho de un niño, niña o adolescente a tener una familia.

la adopción no constituye un medio para dar un hijo a una familia, sino la restitución del derecho de un niño, niña o adolescente a tener una familia. Acompañamiento e información: la preparación jurídica, psicológica y social de los postulantes resulta clave para construir vínculos sólidos y respetuosos de las identidades de origen.

la preparación de los postulantes resulta clave para construir vínculos sólidos y respetuosos de las identidades de origen. Visibilización de convocatorias públicas: se busca prestar especial atención a las infancias de mayor edad, los grupos de hermanos y los niños que atraviesan situaciones de salud complejas y aguardan una familia en distintos puntos del país.

Estos ejes permiten dimensionar la diversidad de situaciones que atraviesan los procesos de adopción y la necesidad de contar con información y acompañamiento adecuados.

El trabajo de la Red Argentina por la Adopción

Durante todo el año, la Red Argentina por la Adopción desarrolla acciones destinadas a acompañar diferentes aspectos vinculados con esta temática. Entre sus actividades se encuentran la orientación a familias, la capacitación a instituciones y empresas, la difusión de convocatorias y la colaboración activa con hogares de tránsito.

El trabajo se desarrolla de manera continua y apunta a fortalecer el conocimiento sobre la adopción y a generar herramientas para quienes participan de los procesos. La orientación, la capacitación y la difusión forman parte de una tarea que busca poner en circulación información y promover una mirada centrada en los derechos de las infancias y adolescencias.

La difusión de las convocatorias públicas adquiere, en este marco, un lugar destacado, especialmente ante las situaciones de niños de mayor edad, grupos de hermanos y aquellos que atraviesan condiciones de salud complejas y esperan una familia.