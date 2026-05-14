El "San Juan" incorporó un estudio único en Catamarca para detectar enfermedades hepáticas

El Hospital Interzonal San Juan Bautista continúa ampliando sus capacidades de diagnóstico y atención médica mediante la incorporación de nuevas tecnologías orientadas a la detección temprana de enfermedades. En ese marco, el Servicio de Ecografías del nosocomio ya comenzó a realizar un innovador estudio para la evaluación hepática, una técnica inédita en Catamarca que permite identificar y estadificar patologías del hígado desde etapas iniciales.

La implementación de esta herramienta representa un avance significativo para el sistema de salud provincial debido a que actualmente el Hospital San Juan Bautista es el único centro, tanto público como privado, que cuenta con la tecnología y los profesionales capacitados para desarrollar este tipo de estudios.

La incorporación del nuevo equipamiento fue posible a partir de una inversión realizada por el Ministerio de Salud de la provincia para la adquisición de ecógrafos de alta tecnología, destinados a fortalecer la capacidad diagnóstica del hospital.

Una herramienta de última generación para el diagnóstico hepático

El avance tecnológico en los sistemas de ultrasonido permitió desarrollar nuevas técnicas destinadas a evaluar con precisión distintas enfermedades hepáticas. Entre ellas se encuentra la elastografía, un estudio no invasivo que ya comenzó a realizarse en el Hospital Interzonal San Juan Bautista. La técnica permite medir la rigidez del tejido hepático y cuantificar el grado de fibrosis y cirrosis que presenta el hígado.

Además, el nuevo equipamiento incorpora otra herramienta de última generación destinada a detectar y medir la cantidad de grasa acumulada en el órgano, un elemento fundamental para el abordaje de pacientes con esteatosis hepática. De esta manera, el hospital suma una tecnología que posibilita diagnósticos más precisos y tempranos sin necesidad de recurrir a procedimientos invasivos.

Entre las capacidades del nuevo estudio se destacan:

Medición de la rigidez hepática.

Detección de fibrosis.

Evaluación de cirrosis.

Cuantificación de grasa en el hígado.

Diagnóstico temprano de patologías hepáticas.

La incorporación de estas herramientas amplía significativamente la capacidad del sistema público de salud para abordar enfermedades relacionadas con el hígado.

El impulso para implementar la técnica

El desarrollo del nuevo servicio estuvo acompañado por un proceso de capacitación específica encabezado por el Dr. Alejandro Del Águila, especialista en Diagnóstico por Imágenes e integrante del Servicio de Ecografías del hospital. Actualmente, el profesional se encuentra a cargo de la realización de estos estudios dentro del nosocomio y destacó el rol que tuvo la dirección del hospital en el impulso del proyecto.

Según explicó Del Águila, la llegada de los nuevos ecógrafos permitió advertir que existía la posibilidad de implementar una técnica que hasta el momento no se realizaba en la provincia.

"Cuando llegaron los nuevos ecógrafos de alta tecnología al hospital, advertí que con estos equipos se podía realizar este estudio que en la provincia no se practicaba por dos razones: por un lado, el sector privado no cuenta con este tipo de equipamiento y, por otro, no había profesionales capacitados para llevarlo adelante", señaló el especialista.

Frente a esa situación, Del Águila propuso desarrollar una capacitación específica para poder incorporar la práctica dentro del hospital. "Por ello, le propuse al Lic. Juan Martín Pichetto realizar una capacitación en esta especialidad, iniciativa que acompañó e impulsó para que hoy podamos brindar este servicio a la comunidad", agregó.

Cómo funciona la elastografía

El Dr. Del Águila también explicó el funcionamiento y el alcance de la elastografía, la técnica que comenzó a implementarse en el Hospital San Juan Bautista. "La elastografía es un estudio que, de alguna manera, permite 'palpar' la textura del hígado", indicó el especialista.

El profesional detalló además que muchas enfermedades hepáticas están directamente relacionadas con la rigidez que presenta el órgano y que la nueva herramienta permite medir esa condición con precisión. "Las enfermedades hepáticas están directamente relacionadas con la rigidez que presenta este órgano, y esta herramienta nos permite medirla con precisión", sostuvo.

La posibilidad de detectar tempranamente alteraciones en el hígado representa una mejora sustancial para el seguimiento y tratamiento de pacientes con distintas patologías hepáticas.

Un avance inédito en la provincia

La incorporación de esta tecnología posiciona al Hospital Interzonal San Juan Bautista como un centro de referencia provincial en diagnóstico hepático. Actualmente, el hospital es el único establecimiento de Catamarca que cuenta con:

Equipamiento específico para realizar elastografía.

Tecnología para cuantificar grasa hepática.

Profesionales capacitados para desarrollar estos estudios.

La novedad adquiere relevancia debido a que ni el sistema privado ni otros centros de salud de la provincia disponen actualmente de estas herramientas.

La implementación del servicio representa además un paso importante en la incorporación de diagnósticos de alta complejidad dentro del sistema público de salud provincial.

Inversión tecnológica

Desde el Hospital San Juan Bautista destacaron que el objetivo central de estas incorporaciones es mejorar la calidad de atención y garantizar el acceso de la comunidad a tecnologías avanzadas de diagnóstico. La inversión realizada por el Ministerio de Salud permitió sumar ecógrafos de última generación y fortalecer distintos servicios vinculados al diagnóstico por imágenes.

Al mismo tiempo, el hospital avanzó en la formación profesional necesaria para aprovechar plenamente las capacidades de los nuevos equipos. De esta manera, el nosocomio continúa profundizando una estrategia basada en:

Innovación tecnológica.

Capacitación profesional.

Acceso a estudios de alta complejidad.

Fortalecimiento del sistema público de salud.

Con la incorporación de la elastografía y de las nuevas herramientas para evaluación hepática, el Hospital Interzonal San Juan Bautista suma un servicio inédito en Catamarca y amplía las posibilidades de diagnóstico temprano para pacientes con enfermedades del hígado.