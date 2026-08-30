El SOEM ratificó el paro de actividades en Valle Viejo por reclamos salariales

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Valle Viejo ratificó el paro de actividades previsto para este lunes, en reclamo de mejoras salariales para los trabajadores municipales.

A través de un comunicado, la comisión directiva del gremio convocó a los empleados a acompañar la medida de fuerza y remarcó la necesidad de sostener el reclamo de manera colectiva.

"Frente a una realidad que exige respuestas y ante la necesidad de defender nuestros derechos, no podemos permanecer indiferentes. Es momento de demostrar, una vez más, que los trabajadores organizados y unidos tenemos la fuerza necesaria para hacer escuchar nuestros reclamos", expresaron desde el sindicato.

El SOEM sostuvo además que la medida de fuerza constituye una herramienta legítima para plantear las demandas del sector. "La medida de fuerza es una herramienta legítima de lucha y expresión de nuestra voluntad colectiva. Por eso, convocamos a todos los trabajadores a acompañar este paro con firmeza, compromiso y unidad", señalaron.

Finalmente, la conducción gremial pidió fortalecer la participación de los trabajadores y llamó a mantener la unidad del sector.

"Hoy más que nunca, necesitamos un gremio fuerte, unido y presente. Ningún derecho se defiende en soledad: se defiende con organización, solidaridad y participación", concluyó el comunicado.