La comunidad de Santa Rosa de Lima celebró el cierre de sus fiestas patronales

Con mucho fervor y entusiasmo, la comunidad parroquial de Santa Rosa de Lima, en Capital, vivió este domingo 30 de agosto el cierre de sus fiestas patronales en honor a su santa patrona.

Las celebraciones se desarrollaron en un marco especial, ya que estuvieron enmarcadas en el Año Jubilar por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú, dando un contexto particular a una jornada que reunió a niños, jóvenes, familias, comunidades y numerosos devotos.

Desde las primeras horas de la mañana, la comunidad comenzó a congregarse para participar de las actividades centrales previstas para el cierre de las festividades. La celebración tuvo como eje la procesión en honor de Santa Rosa de Lima y, posteriormente, la Santa Misa en el templo parroquial.

La convocatoria reunió a integrantes de los distintos espacios que conforman la jurisdicción parroquial, junto con personas que se acercaron para acompañar y rendir homenaje a la Santa Patrona y Patrona de América.

La procesión

Puntualmente, en horas de la mañana, los participantes se congregaron en la intersección de calle Ayacucho y avenida Belgrano, punto de partida de la procesión.

Estuvieron presentes niños y jóvenes del Colegio Santa Rosa de Lima - Cristo Rey, acompañados por sus abanderados y escoltas. También participaron las familias de la Catequesis, integrantes de las diferentes comunidades de la jurisdicción parroquial y numerosos devotos.

Las comunidades que formaron parte de la celebración fueron:

Señor del Milagro.

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Virgen de la Dulce Espera.

Sede parroquial.

Junto a todos ellos caminaron el párroco de la comunidad, padre Julio Quiroga del Pino, y el administrador parroquial de San Antonio de Padua, padre Efraín Ramírez.

Este último estuvo acompañado por miembros del Camino Neocatecumenal, que también se sumaron a la expresión de fe y acompañaron el recorrido junto con el resto de los participantes.

Un recorrido de cantos, palmas y oraciones

La procesión se desarrolló en un clima ágil, alegre y colorido. A lo largo del recorrido, la comunidad acompañó la marcha con cantos, palmas y oraciones, expresando de esta manera la devoción hacia Santa Rosa de Lima. La celebración reunió distintas generaciones y comunidades en una misma expresión de fe. Niños, jóvenes, familias y devotos caminaron juntos durante el recorrido, que estuvo marcado por la participación y el entusiasmo de quienes se congregaron para formar parte del cierre de las fiestas patronales.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada tuvo lugar en la esquina de las avenidas Belgrano y Virgen del Valle. Allí, los más pequeños del colegio protagonizaron un gesto especial al regalarle a "Rosita" una canción hecha oración, en uno de los pasajes más sentidos de la procesión.

El momento fue parte de una jornada en la que la música, las oraciones y las manifestaciones de afecto acompañaron el paso de la imagen de la santa patrona por las calles de la ciudad.

La llegada al templo y la celebración de la Misa

Al finalizar el recorrido, la procesión llegó al templo parroquial, donde la imagen de Santa Rosa de Lima fue recibida con aplausos y aclamaciones por parte de los presentes.

El recibimiento marcó el paso hacia la segunda instancia central de la celebración. Inmediatamente después de la llegada de la imagen, se dio inicio a la Santa Misa, con la participación de toda la comunidad reunida para el cierre de las festividades. Durante la celebración litúrgica se rezó de manera particular por distintos integrantes y sectores vinculados con la comunidad parroquial.

Las intenciones incluyeron:

Toda la comunidad parroquial.

Los inmigrantes.

Las colectividades.

La oración por estos sectores tuvo un lugar especial durante la Misa, en una jornada que también puso de manifiesto la diversidad de quienes forman parte y acompañan a la comunidad de Santa Rosa de Lima.

La participación de la comunidad peruana

Como ocurre cada año, se destacó especialmente la participación de la comunidad peruana en Catamarca, que se sumó a las celebraciones en honor de Santa Rosa de Lima.

La presencia de esta colectividad fue uno de los aspectos señalados durante la jornada, en la que se rezó particularmente por los inmigrantes y las distintas comunidades. Junto con numerosos devotos, la comunidad parroquial rindió así homenaje a Santa Rosa de Lima, reconocida en esta celebración como su santa patrona y como Patrona de América.

El cierre de las fiestas patronales reunió, de esta manera, a los distintos espacios que integran la jurisdicción parroquial y a quienes se acercaron para participar de las actividades.