Murió Rodolfo "Kechu" Cano, histórico dirigente del Club Atlético Policial

El Club Atlético Policial comunicó con profundo pesar el fallecimiento de Rodolfo "Kechu" Cano, quien durante muchos años se desempeñó como secretario de la institución y ocupó un lugar destacado en la historia del club.

A lo largo de su trayectoria en Policial, Cano acompañó a la entidad durante distintas etapas, incluyendo años de resultados adversos y momentos de dificultades institucionales. También tuvo la posibilidad de disfrutar y formar parte de las mejores campañas locales y federales del club.

Desde la institución destacaron su compromiso, dedicación y amor por Policial, valores que, señalaron, quedarán en la memoria de toda la familia azul y oro.

"Kechu" fue reconocido por su permanente acompañamiento al club y por el vínculo que construyó durante años con dirigentes, jugadores, socios e hinchas.

Desde el Club Atlético Policial expresaron sus sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos y los acompañaron en este momento de profundo dolor.