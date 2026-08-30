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Murió Rodolfo "Kechu" Cano, histórico dirigente del Club Atlético Policial

El exsecretario de la institución tuvo una extensa trayectoria vinculada al club y fue parte tanto de etapas difíciles como de las mejores campañas locales y federales.

30 Agosto de 2026 19.31

El Club Atlético Policial comunicó con profundo pesar el fallecimiento de Rodolfo "Kechu" Cano, quien durante muchos años se desempeñó como secretario de la institución y ocupó un lugar destacado en la historia del club.

A lo largo de su trayectoria en Policial, Cano acompañó a la entidad durante distintas etapas, incluyendo años de resultados adversos y momentos de dificultades institucionales. También tuvo la posibilidad de disfrutar y formar parte de las mejores campañas locales y federales del club.

Desde la institución destacaron su compromiso, dedicación y amor por Policial, valores que, señalaron, quedarán en la memoria de toda la familia azul y oro.

"Kechu" fue reconocido por su permanente acompañamiento al club y por el vínculo que construyó durante años con dirigentes, jugadores, socios e hinchas.

Desde el Club Atlético Policial expresaron sus sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos y los acompañaron en este momento de profundo dolor.

Rodolfo "Kechu" Cano
Murió Rodolfo "Kechu" Cano, histórico dirigente del Club Atlético Policial
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