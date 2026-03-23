El thriller e seis episodios que sacude audiencias y se convierte en furor en Netflix

La plataforma Netflix vuelve a captar la atención del público con Esa noche, una miniserie de seis capítulos que, apenas estrenada, ya se posiciona como la segunda más vista en el país. El fenómeno no es ajeno a provincias como Catamarca, donde el consumo de contenidos en streaming crece de manera sostenida y consolida tendencias globales en audiencias locales.

Creada por Jason George y estrenada el pasado 13 de marzo, la ficción adapta la novela That Night de la escritora británica Gillian McAllister. Desde su llegada al catálogo, la serie logró instalarse rápidamente entre las opciones más elegidas, confirmando el interés por relatos breves, intensos y con giros narrativos constantes.

Un hecho trágico que lo cambia todo

La historia gira en torno a tres hermanas cuya vida queda marcada para siempre por un episodio inesperado. Durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena protagoniza un accidente fatal: atropella accidentalmente a un hombre con su auto.

A partir de ese momento, la trama se construye sobre una decisión desesperada. Sus hermanas, Paula y Cris, optan por ayudarla a ocultar lo sucedido y esconder el cuerpo. Así nace un pacto que, lejos de resolver el problema, se transforma en el núcleo de un conflicto creciente.

El relato se sostiene sobre ese secreto compartido, que funciona como motor dramático y desencadena una serie de consecuencias cada vez más difíciles de contener.

Un thriller cargado de tensión psicológica

Desde el primer capítulo, Esa noche propone un clima opresivo donde el silencio y la culpa adquieren un peso central. Lo que en un principio aparece como una salida impulsiva frente a la tragedia, pronto se convierte en una carga emocional insostenible.

A lo largo de los episodios, la tensión escala progresivamente:

El secreto comienza a resquebrajar los vínculos familiares.

Surgen conflictos ocultos que profundizan las diferencias entre las hermanas.

El miedo a ser descubiertas crece de manera constante.

Las consecuencias del crimen empiezan a amenazar con destruirlo todo.

Este desarrollo convierte a la serie en un thriller psicológico donde no solo importa el hecho inicial, sino el impacto que genera en la dinámica emocional de sus protagonistas.

Un elenco que sostiene la intensidad

La miniserie está protagonizada por Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero, quienes interpretan a las hermanas Arbizu. El trabajo del elenco resulta clave para sostener la carga dramática de la historia y transmitir la evolución emocional de los personajes.

La química entre las protagonistas permite explorar con profundidad las tensiones internas del vínculo familiar, aportando verosimilitud a una trama que depende en gran medida de los matices interpretativos.

Contrastes visuales y narrativa atrapante

Uno de los elementos más destacados de Esa noche es su ambientación. Los escenarios caribeños, luminosos y atractivos, contrastan con el tono oscuro del relato. Este recurso visual potencia la sensación de inquietud y refuerza la idea de que, incluso en contextos paradisíacos, pueden desarrollarse las situaciones más perturbadoras.

La combinación de estos elementos da como resultado una experiencia narrativa que se caracteriza por:

Un ritmo ágil y sostenido.

Capítulos breves que favorecen el consumo continuo.

Giros argumentales que mantienen el interés.

Un equilibrio entre drama familiar y suspenso.

Una propuesta ideal para maratonear

Con solo seis episodios, Esa noche se consolida como una de las propuestas más populares del momento dentro de Netflix. Su estructura compacta y su narrativa envolvente la posicionan como una elección perfecta para quienes buscan una historia completa, intensa y sin rellenos.

En un contexto donde la oferta audiovisual es cada vez más amplia, la serie demuestra que el formato breve, cuando está bien ejecutado, puede generar un impacto inmediato y sostenido. En Catamarca y en todo el país, el fenómeno ya está en marcha.