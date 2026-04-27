El último lunes de abril va a estar así en Catamarca

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con variaciones en las condiciones climáticas a lo largo del día en Catamarca. Iniciando, a la madrugada se anunció neblina, acompañada de una mínima de 11 grados.

Para la mañana se anuncia cielo parcialmente nublado. La temperatura ascenderá a 12 grados y vientos leves del Noreste, también entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde se espera un aumento de la nubosidad, con cielo mayormente nublado. La temperatura alcanzará los 20 grados, con una probabilidad mínima de precipitaciones. El viento rotará al sector Norte y se intensificará, con velocidades de entre 21 y 31 km/h.

Hacia la noche, el pronóstico descarta la posibilidad de lluvias aisladas. La temperatura descenderá a 11 grados y el viento rotará al Suroeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.