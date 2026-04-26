Banda de Varela avanza hacia su consolidación como barrio turístico

En el marco del programa "Barrio Turístico", impulsado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, Banda de Varela dio un nuevo paso en su proceso de transformación con la realización de un encuentro vecinal que convocó a una nutrida participación. La jornada tuvo como objetivo central avanzar en la integración formal del barrio a la oferta turística de la ciudad, consolidando una estrategia que pone en el centro a la comunidad como protagonista del desarrollo.

El encuentro fue coordinado por el equipo técnico de la Secretaría y reunió no solo a residentes del barrio, sino también a vecinos de zonas cercanas, ampliando el alcance de la iniciativa. La participación activa de distintos actores permitió generar un espacio de intercambio donde se validaron propuestas, se incorporaron nuevas ideas y se reafirmó el compromiso colectivo con el proyecto.

Integración regional

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la presencia de vecinos de departamentos aledaños como Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, lo que evidenció una visión integral del desarrollo turístico. Esta articulación responde a una premisa clave del programa: el turista no reconoce límites administrativos, por lo que la sinergia regional se convierte en un factor determinante para potenciar el atractivo del área.

La incorporación de estos sectores no solo amplía la oferta, sino que también fortalece la identidad territorial compartida, permitiendo construir un circuito turístico más diverso y articulado. En este sentido, el trabajo conjunto entre distintas comunidades se presenta como una herramienta fundamental para lograr un posicionamiento sostenido.

Identidad y planificación

El eje conceptual del programa "Barrio Turístico" se basa en promover un crecimiento orgánico, participativo y sostenible, donde las decisiones se construyen de manera colectiva. Durante el encuentro, se avanzó en la validación de estrategias conjuntas y se sumaron nuevas voces que aportaron propuestas orientadas a diversificar las actividades disponibles en Banda de Varela.

En este contexto, la titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, destacó la importancia de consolidar una planificación que permita diferenciar al barrio dentro del mapa turístico. Según expresó:

"La expectativa es continuar trabajando en el ordenamiento y la planificación de propuestas que sean diferenciadoras y sostenibles. Queremos contar con emprendedores calificados para que Banda de Varela sea un punto ineludible en el mapa turístico de la ciudad". Estas definiciones refuerzan la idea de un desarrollo que no solo busca atraer visitantes, sino también garantizar calidad en la oferta y sustentabilidad en el tiempo.

Diversificación de propuestas

Uno de los objetivos centrales del programa es impulsar la participación de emprendedores locales, promoviendo iniciativas que enriquezcan la experiencia turística. En este sentido, el encuentro permitió avanzar en la identificación de oportunidades para diversificar las actividades, incorporando propuestas que respondan tanto a la demanda externa como a las expectativas de la comunidad.

El enfoque adoptado apunta a generar un entorno donde la actividad turística se integre de manera natural con la vida cotidiana del barrio, fortaleciendo su identidad y evitando procesos ajenos a su dinámica social. Este modelo busca que el crecimiento no sea impuesto, sino construido desde el territorio.

Hacia un mapa turístico ampliado

El programa "Barrio Turístico" se plantea como una herramienta para ampliar el mapa turístico de la ciudad, incorporando nuevos espacios con características propias. A través del trabajo de validación vecinal, se busca que las experiencias ofrecidas en Banda de Varela no solo resulten atractivas para visitantes de otras provincias y del resto del país, sino que también se conviertan en espacios de disfrute para los propios ciudadanos catamarqueños.