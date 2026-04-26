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Ni cloro ni lavandina: el truco para blanquear juntas del baño fácil y rápido

Una mezcla casera con ingredientes comunes ayuda a quitar manchas oscuras, humedad y suciedad acumulada sin necesidad de usar productos agresivos.

26 Abril de 2026 19.38

Es probable que en algún momento hayas tenido que lidiar con las juntas del baño oscurecidas, con humedad acumulada o manchas negras que no salen con facilidad. Esto es muy común, sobre todo en zonas donde hay vapor constante y poca ventilación.

Aunque muchas personas recurren al cloro o a la lavandina como remedios habituales, estas opciones no siempre son las más efectivas y, además, pueden dejar olores fuertes o requerir mucho tiempo de fregado para lograr buenos resultados.

Por fortuna, existe una mezcla casera sencilla y más eficiente para blanquear las juntas del baño sin esfuerzo, sin dejar aromas intensos y sin dañar los azulejos.

¿Cómo blanquear las juntas del baño de forma efectiva?

La mejor manera de limpiarlas es utilizando agua oxigenada mezclada con bicarbonato de sodio y unas gotas de detergente. Esta combinación ayuda a remover la suciedad incrustada rápido, sin necesidad de raspar o usar productos agresivos.

Paso a paso:

  • Colocá la mezcla en un bowl pequeño o recipiente.
  • Prepará una pasta con 3 cucharadas de bicarbonato de sodio, 2 cucharadas de agua oxigenada y 5 gotas de detergente líquido.
  • Revolvé hasta integrar bien todos los ingredientes.
  • Aplicá la pasta sobre las juntas con ayuda de un cepillo viejo o esponja.
  • Dejá actuar entre 15 y 20 minutos.
  • Cepillá suave en las zonas más manchadas.
  • Enjuagá con agua tibia y secá con un paño limpio.

Por qué usar esta mezcla en lugar de cloro o lavandina

  • Blanquea sin olor fuerte: no deja el aroma intenso típico de otros productos.
  • Afloja la suciedad fácil: el bicarbonato ayuda a desprender manchas adheridas.
  • Cuida superficies: usada correctamente, no desgasta como limpiadores abrasivos.
  • Es económica: los ingredientes son accesibles y suelen estar en la casa.
  • Ideal para limpieza puntual: no requiere grandes cantidades ni largos procesos.

Muchos especialistas en limpieza coinciden en que la clave está en dejar actuar la mezcla, no en frotar. La suciedad se ablanda y se desprende sola, al preservar el aspecto de las juntas y dejarlas más limpias.

Los elementos que componen esta mezcla suelen estar en casa. Esto hace de esta alternativa una más económica, en relación con productos químicos.

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Higiene lavandina truco

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