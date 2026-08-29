El Vaticano activa el operativo previo a la llegada del papa León XIV a la Argentina

Una delegación oficial de la Santa Sede llegará este domingo a Buenos Aires como parte de los preparativos para la próxima visita del papa León XIV a la Argentina. La denominada "Cápsula de la Delegación Oficial de la Santa Sede" arribará al Aeroparque Jorge Newbery a bordo del vuelo LA 2369.

La llegada de los representantes del Vaticano tendrá lugar en el marco de las tareas de organización que preceden al viaje del pontífice. La presencia de la comitiva forma parte de los trabajos destinados a coordinar distintos aspectos de una visita que involucrará tanto cuestiones logísticas como dispositivos específicos de seguridad.

El arribo no será, por lo tanto, una operación aislada. La llegada de la delegación se encuentra vinculada directamente con los preparativos del viaje de León XIV y con las tareas que deben articularse entre las autoridades argentinas y los representantes de la Santa Sede.

Un operativo especial en Aeroparque

El desembarco de la delegación oficial contará con un operativo especial de seguridad, que incluirá acompañamiento policial durante el traslado de los representantes del Vaticano.

Dentro de ese dispositivo también está previsto un control específico de explosivos. La tarea estará a cargo del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Policía Federal Argentina, que tendrá bajo su responsabilidad la realización de ese procedimiento.

La dimensión de seguridad se complementará con un dispositivo de traslado conformado por cinco vehículos. La comitiva será movilizada en ese conjunto de unidades, aunque por el momento no fueron informados los dominios de los vehículos que serán utilizados durante el operativo.

Entre los elementos técnicos ya establecidos se encuentran:

Vuelo de arribo: LA 2369.

LA 2369. Lugar de llegada: Aeroparque Jorge Newbery.

Aeroparque Jorge Newbery. Dispositivo de traslado: cinco vehículos.

cinco vehículos. Seguridad: acompañamiento policial.

acompañamiento policial. Control de explosivos: a cargo del GEDEX de la Policía Federal Argentina.

a cargo del GEDEX de la Policía Federal Argentina. Dominios de los vehículos: aún no informados.

El operativo forma parte de las tareas de coordinación previas al viaje del pontífice, dentro de un proceso que todavía contempla distintos aspectos por definir entre las autoridades argentinas y la Santa Sede.

La primera visita de León XIV a la Argentina

La delegación llegará al país en la antesala de un acontecimiento que marcará la primera visita de León XIV a la Argentina desde su asunción. El viaje tendrá una duración de tres días y ya se conocen tanto las fechas previstas como los principales puntos de la agenda.

El sumo pontífice arribará el domingo 8 de noviembre y permanecerá en la Argentina hasta el miércoles 11. Durante esos días, su recorrido no estará limitado a la Ciudad de Buenos Aires: también incluirá Luján, identificada en la información proporcionada como la capital nacional de la Fe, y la ciudad de Córdoba.

La llegada de León XIV al país se producirá después de su paso por Uruguay, desde donde volará hacia la Argentina. De esta manera, el itinerario previsto contempla un recorrido por distintas ciudades y espacios señalados dentro de la agenda del viaje.

Logística y seguridad, en el centro de los preparativos

El arribo de la delegación oficial de la Santa Sede permite observar una parte concreta de los trabajos previos a la visita papal. El operativo previsto en Aeroparque, el acompañamiento policial, el control de explosivos y el traslado en cinco vehículos constituyen elementos del esquema de coordinación que se está desarrollando antes de la llegada del pontífice.

Al mismo tiempo, la información disponible señala que el viaje todavía requiere la coordinación de distintos aspectos entre las autoridades argentinas y los representantes de la Santa Sede. Por eso, la llegada de la "Cápsula de la Delegación Oficial de la Santa Sede" se inscribe en un proceso preparatorio más amplio.

El calendario ya establece un punto central: León XIV llegará el domingo 8 de noviembre y permanecerá en la Argentina hasta el miércoles 11. En ese período, además de Buenos Aires, visitará Luján y Córdoba.

La delegación que arribará este domingo representa así una instancia previa dentro de ese proceso. Su llegada a Buenos Aires, bajo un dispositivo especial de seguridad y con una estructura de traslado de cinco vehículos, se produce mientras continúan los trabajos logísticos necesarios para recibir al pontífice y coordinar su agenda en el país.