Eligen las 7 Maravillas Contemporáneas del Mundo: cómo proponer lugares y cuándo vota la gente

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) anunció el lanzamiento de una campaña internacional destinada a elegir las 7 Maravillas Contemporáneas del Mundo, una iniciativa que busca reconocer aquellos íconos arquitectónicos, culturales y turísticos que han transformado la forma de viajar y que hoy representan algunos de los destinos más influyentes del planeta.

La propuesta tiene como finalidad identificar y celebrar los hitos y edificios creados desde 1801 que hayan tenido un impacto significativo en el sector de Viajes y Turismo, en las comunidades locales y en el desarrollo económico de los lugares donde se encuentran, además de contribuir a redefinir el futuro de los destinos turísticos.

Según explicó el organismo internacional, que representa al sector privado de la industria del turismo, la campaña también pretende poner en valor la importancia de las inversiones en infraestructura turística, patrimonio cultural y experiencias capaces de fortalecer el crecimiento de las comunidades y consolidar nuevos polos de atracción para viajeros de todo el mundo.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que personas de todo el planeta podrán participar activamente, tanto proponiendo lugares como colaborando en la selección de aquellos espacios que mejor representan la era moderna de los viajes.

Más que monumentos

La iniciativa del WTTC no se limita a reconocer obras destacadas por su diseño arquitectónico o por su relevancia cultural. El organismo busca destacar el impacto concreto que estos lugares generan en sus territorios, considerando que muchos de ellos funcionan como verdaderos motores de desarrollo regional.

De acuerdo con los objetivos planteados, las denominadas Maravillas Contemporáneas representan inversiones capaces de dinamizar economías, atraer capitales, impulsar nuevos emprendimientos y generar puestos de trabajo. La campaña pone el foco en aquellos espacios que, además de convertirse en símbolos de identidad para sus ciudades o países, lograron modificar el posicionamiento internacional de los destinos donde se encuentran.

En ese sentido, el WTTC sostiene que los activos turísticos de clase mundial deben ser considerados como infraestructura estratégica para el crecimiento económico y el fortalecimiento de las comunidades.

Ejemplos de atractivos que representan esta visión

Al presentar la iniciativa, el Consejo mencionó algunos ejemplos de sitios que ilustran el tipo de impacto que busca reconocer. Entre ellos figuran:

La Torre Eiffel , en París, Francia.

, en París, Francia. El Museo Guggenheim , en Bilbao, España.

, en Bilbao, España. El Gran Museo Egipcio, en Giza, Egipto.

Según el WTTC, estos lugares demuestran cómo una combinación de ambición, inversión visionaria y colaboración a largo plazo puede transformar el posicionamiento global de un destino turístico.

Más allá de estos ejemplos, la organización aclaró que la campaña también aspira a identificar atractivos emergentes que, aunque todavía no tengan el mismo nivel de reconocimiento internacional, hayan generado un impacto significativo en sus comunidades y posean el potencial de convertirse en referentes del turismo mundial en los próximos años.

Un antecedente que marcó al turismo internacional

La iniciativa recuerda experiencias anteriores que también convocaron a millones de personas alrededor del mundo. En 2007, una propuesta impulsada por la empresa New Open World Corporation organizó una votación internacional para elegir las 7 Nuevas Maravillas del Mundo Moderno, proceso en el que participaron millones de personas.

Entre los sitios seleccionados figuraron el Taj Mahal, en la India, y el Cristo Redentor, en Brasil, entre otros atractivos. Años más tarde también fueron elegidas las 7 Maravillas Naturales del Mundo, una lista que incluye a las Cataratas del Iguazú.

Ahora, el WTTC impulsa una nueva campaña enfocada específicamente en los hitos contemporáneos, con el propósito de destacar su papel como infraestructura estratégica en un escenario donde numerosos países buscan nuevas alternativas para fortalecer el crecimiento económico y la resiliencia de sus destinos turísticos.

Los criterios para seleccionar

La evaluación de las postulaciones tendrá en cuenta distintos aspectos relacionados con el aporte de cada sitio al desarrollo turístico y social. Entre los criterios establecidos se encuentran:

Contribución al turismo .

. Impacto económico .

. Valor para la comunidad .

. Desarrollo del destino .

. Relevancia cultural .

. Valor arquitectónico.

A través de estos indicadores se buscará identificar aquellos lugares que hayan generado transformaciones sostenidas en sus regiones y que continúen influyendo en la evolución del turismo internacional.

Las cuatro etapas del proceso de selección

La campaña se desarrollará durante un año y estará dividida en cuatro etapas claramente definidas. El cronograma previsto es el siguiente:

7 de julio de 2026: apertura de las nominaciones a nivel mundial. Las postulaciones podrán enviarse a través del sitio contemporary-wonders.wttc.org/ .

apertura de las nominaciones a nivel mundial. Las postulaciones podrán enviarse a través del sitio . 7 de enero de 2027: anuncio de los 70 nominados y comienzo de la votación abierta al público.

anuncio de los y comienzo de la votación abierta al público. 7 de abril de 2027: reducción de la lista a 30 finalistas .

reducción de la lista a . 7 de julio de 2027: revelación oficial de las 7 Maravillas Contemporáneas del Mundo.

La etapa final estará abierta a la participación ciudadana mediante una votación pública.

¿Cuál es el objetivo?

La presidenta y CEO del WTTC, Gloria Guevara, explicó el espíritu de la iniciativa al señalar: "El asombro no es algo que la humanidad dejó de crear hace siglos. Cada generación deja su huella en el mundo. Estamos invitando a personas de todas partes a ayudar a reconocer los hitos que han definido la era moderna y que seguirán inspirando nuevas formas de experimentar el mundo".

Asimismo, agregó: "Los activos turísticos más influyentes hacen mucho más que atraer visitantes. Crean empleos, estimulan la inversión, apoyan a los negocios locales, fortalecen a las comunidades y elevan el perfil global de los destinos. Queremos mostrar cómo las inversiones visionarias en infraestructura turística y activos culturales pueden generar valor económico y social duradero para las próximas generaciones".

El WTTC señaló además que, al destacar tanto íconos consolidados como atractivos emergentes, busca demostrar cómo el sector de Viajes y Turismo puede generar nuevas oportunidades de crecimiento, distribuir los beneficios económicos entre distintas regiones y comunidades e impulsar una nueva generación de inversiones en aquellos lugares que definirán la manera en que el mundo viajará en el futuro.