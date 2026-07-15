Cierran preventivamente el Paso San Francisco por pronóstico de nevadas y fuertes vientos

La Delegación Presidencial Regional de Atacama informó que, a contar de este jueves 16 de julio, el Paso Internacional San Francisco permanecerá cerrado preventivamente debido al pronóstico de nevadas, ventisca y fuertes vientos en la alta cordillera.

La decisión responde a las condiciones meteorológicas previstas para la zona y tiene como objetivo principal prevenir situaciones que puedan comprometer la seguridad durante el tránsito por este paso internacional. De acuerdo con la información entregada, el cierre preventivo busca anticiparse a un escenario climático adverso, priorizando el resguardo de quienes utilizan esta vía y de quienes desempeñan funciones en el complejo fronterizo.

Resolución que respalda la medida

La disposición fue establecida mediante la Resolución Exenta N.° 610, instrumento a través del cual se formalizó el cierre preventivo del Paso Internacional San Francisco.

Según lo informado por la Delegación Presidencial Regional de Atacama, la medida tiene como finalidad resguardar la seguridad de las personas usuarias y del personal que cumple funciones en el complejo, considerando el pronóstico de nevadas, ventisca y fuertes vientos en la alta cordillera.

En ese contexto, la resolución busca establecer un resguardo preventivo frente a las condiciones previstas, privilegiando la seguridad como criterio principal para la operación del paso.

Reapertura dependerá de las condiciones de seguridad

La autoridad precisó que la reapertura del Paso Internacional San Francisco será informada oportunamente.

Esta decisión estará sujeta a que existan condiciones meteorológicas y de transitabilidad seguras, requisito indispensable para restablecer el funcionamiento normal del paso internacional. De esta manera, el levantamiento de la medida preventiva dependerá de la evolución de las condiciones climáticas y de la evaluación de la seguridad para el tránsito y las operaciones en el complejo.

Hasta entonces, el cierre preventivo permanecerá vigente conforme a lo establecido por la Resolución Exenta N.° 610.

Recomendación a las personas usuarias

Junto con comunicar la medida, la Delegación Presidencial Regional de Atacama formuló un llamado a la comunidad para mantenerse atenta a la información oficial relacionada con la situación del Paso Internacional San Francisco.

En ese sentido, la recomendación es mantenerse informado a través de los canales oficiales, desde donde se comunicarán oportunamente las actualizaciones respecto de la evolución de las condiciones meteorológicas, la transitabilidad y la eventual reapertura del complejo fronterizo.