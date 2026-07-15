Catamarca fortalece el diagnóstico de enfermedades respiratoria

El Ministerio de Salud de Catamarca llevó adelante un nuevo encuentro del Curso para Operadores en Espirometría, una capacitación organizada por el Programa de Control de Enfermedades Respiratorias Crónicas que forma parte de una estrategia provincial orientada a fortalecer la atención de las personas con patologías respiratorias.

La actividad se enmarca dentro del proceso de consolidación de la Red Provincial de Atención para Pacientes Respiratorios Crónicos, una política que tiene como objetivo ampliar el acceso a estudios diagnósticos oportunos y optimizar el abordaje de estas enfermedades en los distintos efectores de salud de la provincia. En ese sentido, la capacitación representa un paso más en el fortalecimiento de los equipos sanitarios y en la incorporación de herramientas que permitan mejorar la calidad de la atención tanto en el interior provincial como en la Capital.

La iniciativa apunta a consolidar una red de profesionales capacitados para la realización de estudios específicos, favoreciendo un diagnóstico temprano y un seguimiento adecuado de pacientes que presentan enfermedades respiratorias crónicas.

Participación de hospitales y centros de salud de toda la provincia

El encuentro reunió a equipos de distintos establecimientos sanitarios, reflejando el alcance provincial de la propuesta de capacitación.

En esta oportunidad participaron profesionales de:

Hospital de Recreo.

Hospital de Tinogasta.

Hospital de Belén.

Hospital de Santa María.

Hospital Interzonal San Juan Bautista.

Hospital Interzonal de Niños "Eva Perón".

CAPS Acuña.

CAPS Alem.

La presencia de representantes de hospitales del interior y de los principales centros asistenciales de la Capital responde al objetivo de fortalecer una red integrada, capaz de garantizar mayores posibilidades de acceso a estudios diagnósticos en distintos puntos del territorio provincial.

Una capacitación con instancias teóricas y prácticas

La referente del Programa de Control de Enfermedades Respiratorias Crónicas, Rosario Esteneu, explicó que la propuesta estuvo diseñada bajo una modalidad que combinó formación teórica y práctica.

Según detalló, "se trató de un curso teórico-práctico; la instancia teórica se desarrolló de manera virtual, mientras que las prácticas fueron presenciales y contaron con la participación de un neumonólogo de la provincia de Tucumán".

Esta modalidad permitió que los participantes incorporaran contenidos conceptuales mediante la capacitación virtual y posteriormente aplicaran esos conocimientos durante las prácticas presenciales, fortaleciendo así las competencias necesarias para la realización de estudios de espirometría.

La participación de un especialista en neumonología proveniente de la provincia de Tucumán aportó una instancia de acompañamiento técnico durante las actividades prácticas, complementando el proceso de formación impulsado por el Ministerio de Salud.

Entrega de espirómetros para ampliar el acceso al diagnóstico

Durante la jornada también se concretó la entrega de espirómetros, una acción que acompaña el fortalecimiento de la capacidad diagnóstica de la red sanitaria provincial.

Los equipos fueron destinados a:

Áreas regionalizadas.

Hospital Interzonal San Juan Bautista.

Hospital Interzonal de Niños "Eva Perón".

El propósito de esta incorporación de equipamiento es ampliar el acceso al estudio de espirometría tanto en el interior de la provincia como en la Capital, facilitando que un mayor número de pacientes pueda acceder a esta herramienta diagnóstica dentro de la red pública de salud.

La disponibilidad de nuevos espirómetros complementa el proceso de capacitación de los operadores, ya que permite que los conocimientos adquiridos durante el curso puedan traducirse en una mayor capacidad operativa dentro de los diferentes efectores sanitarios.

La importancia de la espirometría en el diagnóstico de enfermedades respiratorias

Rosario Esteneu destacó el papel central que cumple este estudio dentro del diagnóstico de enfermedades respiratorias crónicas.

La referente explicó que "la espirometría es un estudio complementario fundamental para confirmar el diagnóstico de enfermedades como el asma y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), dos patologías que representan una importante causa de morbilidad y mortalidad. La EPOC constituye actualmente la tercera causa de muerte a nivel mundial".

De acuerdo con lo señalado durante la capacitación, la realización de este estudio permite confirmar el diagnóstico de estas patologías, aspecto que resulta clave para definir el abordaje adecuado de los pacientes y fortalecer las estrategias de atención dentro del sistema sanitario.

Una red provincial orientada a mejorar el acceso y la calidad de la atención

Las acciones desarrolladas durante este nuevo encuentro reflejan la continuidad de una estrategia sanitaria que combina capacitación, incorporación de equipamiento y fortalecimiento de la red de atención para pacientes con enfermedades respiratorias crónicas.

A través de estas iniciativas, el Ministerio de Salud continúa consolidando una red provincial que acerca herramientas diagnósticas, fortalece la formación de los equipos de salud y mejora el acceso a una atención oportuna y de calidad para las personas con enfermedades respiratorias crónicas.

La articulación entre la capacitación de operadores, la participación de hospitales y centros de salud de distintos departamentos, y la entrega de nuevos espirómetros constituye un avance en el fortalecimiento de la capacidad diagnóstica del sistema sanitario provincial. Con estas acciones, la provincia continúa impulsando una estrategia destinada a ampliar el acceso a estudios esenciales para la detección de enfermedades respiratorias y optimizar la respuesta de los servicios de salud en beneficio de la población.