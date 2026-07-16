Jueves de primaverita para seguir festejando: así va a estar Catamarca

El pronóstico del tiempo para este jueves anticipa una jornada de condiciones meteorológicas estables y por un importante contraste térmico entre las primeras horas del día y la tarde.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, durante todo el día las temperaturas serán agradables, ideal para seguir disfrutando los que están de vacaciones. Sin embargo, el comienzo del día estuvo condicionado por la presencia de niebla en algunos sectores, un fenómeno que reducirá la visibilidad durante las primeras horas de la mañana y que demandará especial precaución por parte de quienes deban desplazarse.

La evolución de las condiciones meteorológicas mostrará un cambio progresivo con el transcurso de las horas. Tras un amanecer fresco y con baja visibilidad, el cielo se mantendrá algo nublado y las temperaturas irán en aumento hasta alcanzar el valor máximo previsto para la tarde.

La madrugada con cielo algo nublado

Durante la madrugada, el día arrancó con cielo algo nublado, acompañado con una temperatura de 10 grados. El viento sopló desde el sector Norte, con velocidades que oscilarán entre 23 y 31 km/h, configurando un inicio de jornada fresco.

La niebla será la protagonista durante la mañana

Con la llegada de la mañana, el fenómeno predominante será la niebla, condición que marcará el inicio de las actividades cotidianas en distintos sectores de la provincia.

La temperatura descenderá hasta los 6 grados, mientras que el viento disminuirá considerablemente su intensidad respecto de la madrugada, manteniéndose del sector norte con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La presencia de niebla constituye el aspecto más relevante para el comienzo del jueves, motivo por el cual se recomienda extremar las precauciones al momento de circular, debido a la posible reducción de la visibilidad.

La tarde será el período más cálido del día

A medida que avance la jornada, las condiciones mejorarán y el ambiente se volverá notablemente más cálido. Para la tarde se espera un cielo algo nublado y una temperatura máxima de 29 grados, convirtiéndose en el momento de mayor registro térmico del día y de la semana, si no se repite la misma temperatura mañana viernes.

En cuanto al viento, las condiciones del viento rotarán hacia el Noroeste, con velocidades previstas entre 23 y 31 km/h. Además, se anuncian ráfagas de entre 42 y 50 km/h, que se harán sentir especialmente durante la tarde, por lo que será conveniente prestar atención a estas condiciones en las actividades que se desarrollen al aire libre.

Una noche templada con viento

Durante la noche, el cielo continuará algo nublado, manteniéndose las condiciones de estabilidad. La temperatura descenderá hasta los 20 grados, mientras que el viento permanecerá soplando desde el mismo sector de la hora anterior y con la misma intensidad.

Asimismo, continuarán registrándose ráfagas de entre 42 y 50 km/h, extendiendo las condiciones ventosas hacia el cierre del día.

En síntesis, el jueves se perfila como un día de condiciones meteorológicas favorables, sin lluvias y con una evolución que irá desde un amanecer fresco y con niebla hacia una tarde cálida, en la que la temperatura alcanzará los 29 grados.