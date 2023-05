Emotiva memoria de los fieles al Beato Esquiú y fuerte llamado a imitar su compromiso con la Patria

En el tercer año de haber sido declarado beato, en la mañana de este jueves, fiesta litúrgica del Beato Mamerto Esquiú, se llevaron a cabo las celebraciones con ocasión del 197º aniversario de su natalicio, en Piedra Blanca, la tierra que lo vio nacer. Con una nutrida participación de fieles, que fue de menor a mayor, se celebró la Santa Misa en el atrio del histórico templo de San José. La misma estuvo presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, y concelebrada por el Vicepostulador de la Causa, Fray Marcelo Méndez; y numerosos sacerdotes del clero catamarqueño tanto de Capital como de interior diocesano, entre ellos el vicario general, Pbro. Julio Murúa, y el párroco anfitrión, Pbro. Carlos Robledo.

La ceremonia litúrgica contó con la participación de autoridades provinciales, encabezadas por el vicegobernador, Ing. Rubén Dusso, municipales, legislativas locales, provinciales y nacionales, y de las fuerzas de seguridad; miembros de diferentes instituciones, gauchos y fieles en general, y de entre ellos se destacaron los niños vestidos con el hábito franciscano.

La figura de Esquiú

Una de las primeras consideraciones del obispo diocesano fue la de valorar no solo la humildad de la figura del ilustre beato sino y además, el de tener en frente físicamente la casa paterna de Esquiú. “Acá tenemos la casa paterna donde él nació y creció, pocas veces se da ese entorno para poder celebrar la fiesta de un santo”.

Luego destacó de la figura de Esquiú su compromiso y en este sentido apuntó: "venimos a honrar a Fray Mamerto Esquiú, alguien que valió la pena tenerlo entre nosotros, porque nos motiva a ser coherentes entre la fe y la vida”, para agregar después “si algo me impacta de los escritos, que nos llegan de la propia mano del Beato, es que no se le cae de su boca y de su corazón a Jesucristo, lo menciona siempre, donde esté, en el ámbito civil, eclesial, social”.

Por la Patria

Más adelante, refiriéndose al contexto actual, apuntó: “Estamos también en un año electoral, muchos de ustedes están prestando ese servicio a la Patria, y muchos están pensando en ponerse al servicio de ella. Por favor, hágalo con desinterés, siempre buscando el mayor bien de la Patria, procurando el servicio al bien común. El servidor es el que desaparece para que aparezca el otro; el gozo del servidor es ver que el otro crece, que está mejor. Eso es lo que nos enseña la figura del Beato”.

La alusión a la Carta Magna fue inevitable en este punto y sobre eso pidió, en particular a los funcionarios presente que sean “coherentes con esta Constitución, con la cual en su tiempo Fray Mamerto no estaba del todo de acuerdo en algunas cosas, pero era importante el conjunto, una referencia igual para todos. Y al final de ese sermón les dice a los católicos: 'Señores, obedezcan', ustedes también tienen que obedecer, porque si todos obedecemos esta ley podemos vivir juntos, podremos entendernos, si no, seguirá habiendo desmanes, atropellos, tiranías”.

Procesión y actos

Luego de la celebración eucarística se llevó a cabo la procesión desde el templo de San José hasta la Casa Natal, portando la imagen del Beato Mamerto Esquiú, entre reflexiones y cantos de alabanza.

Y como corolario, de la fiesta se realizó el desfile con la participación de instituciones civiles y de las fuerzas de seguridad, en un clima festivo.

Por la tarde, también se celebró misa en el convento franciscano San Pedro de Alcántara, donde hubo procesión a la Celda del Beato. En tanto, en El Suncho las parroquias del Decanato Este homenajearon al fraile catamarqueño con un Encuentro Decanatal en la localidad de Esquiú, luego hubo actos religiosos y cívicos-populares en El Suncho, la tierra donde falleció.