Emotivo Café Literario en F.M.E para celebrar los 200 años del natalicio del Beato

En el marco de las actividades por el 5° aniversario de la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú y los 200 años de su natalicio, se llevó a cabo el Café Literario "200 años, Caminos de Esquiú", una propuesta que reunió conocimientos, expresiones artísticas y momentos de encuentro en torno a la figura del Beato catamarqueño.

La actividad fue organizada por los catequistas de San José, con el acompañamiento del párroco Marcelo Amaya y bajo la coordinación de la Lic. Alicia Medina y la Prof. Marcela Cuello.

El encuentro se desarrolló como un espacio dedicado a recorrer distintos aspectos de la vida y el legado de Fray Mamerto Esquiú, en un año marcado por dos fechas de especial significación: el Bicentenario de su nacimiento y el quinto aniversario de su Beatificación.

La propuesta convocó a familias, amigos y público en general, quienes acompañaron esta iniciativa concebida como un espacio de reconocimiento y homenaje a la figura del Beato.

Aportes para recorrer la figura de Mamerto Esquiú

El Café Literario contó con la participación especial de Fray Pablo Reartes, la Prof. María Luisa Barrionuevo y la Dra. Judith Moreno. A través de sus conocimientos y aportes, los invitados propusieron a los presentes un recorrido por la vida y el legado del Beato Mamerto Esquiú, en una jornada que combinó la reflexión y el intercambio en torno a su figura.

La presencia de los expositores permitió abordar el homenaje desde distintas contribuciones, en un encuentro especialmente organizado para recordar y reconocer la trayectoria del sacerdote franciscano.

El objetivo de la actividad estuvo centrado en generar un espacio compartido para acercarse a la vida y al legado de Esquiú, en coincidencia con las conmemoraciones que atraviesan este año.

Música y oración cantada

La jornada también incluyó un espacio destinado a la música y la oración cantada, que aportó un marco especial al desarrollo del homenaje. En esta instancia participaron Aldana Benavidez e Isabella Zafi, quienes compartieron su talento y acompañaron el encuentro con propuestas musicales.

La música formó parte de una programación que combinó las intervenciones de los invitados con expresiones artísticas y momentos de oración, ampliando las formas de participación durante el Café Literario.

"200 años, Caminos de Esquiú"

El Café Literario llevó como título "200 años, Caminos de Esquiú", una denominación que enmarcó el encuentro en la conmemoración de los 200 años del natalicio de Fray Mamerto Esquiú.

La realización de esta actividad también coincidió con el quinto aniversario de su Beatificación, sumando ambas fechas como eje del homenaje y de las distintas propuestas desarrolladas durante la jornada. Con la participación de Fray Pablo Reartes, la Prof. María Luisa Barrionuevo, la Dra. Judith Moreno, Aldana Benavidez e Isabella Zafi, el encuentro reunió exposiciones, música y oración cantada.

La organización estuvo a cargo de los catequistas de San José, con el acompañamiento del párroco Marcelo Amaya y la coordinación de la Lic. Alicia Medina y la Prof. Marcela Cuello.