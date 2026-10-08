Emotivo homenaje a Juan Alfonso Carrizo a 100 años de su primera publicación

Con música, literatura, investigación y danza, la Feria del Libro de Catamarca rindió homenaje a Juan Alfonso Carrizo al cumplirse 100 años de la primera publicación de sus recopilaciones de cantos populares de Catamarca. La actividad se desarrolló en el Auditorio 1 del Predio Ferial y estuvo atravesada por una idea central: recuperar la vigencia de la obra de uno de los grandes investigadores del patrimonio cultural del Noroeste argentino y acercarla a nuevas generaciones.

El encuentro permitió recorrer distintas dimensiones del trabajo de Carrizo, desde las coplas que recopiló a partir del saber popular hasta las investigaciones que actualmente buscan recuperar materiales inéditos vinculados con su primera obra dedicada a Catamarca. A esa tarea de preservación se sumaron nuevas formas de circulación, como una publicación destinada especialmente a los jóvenes, una muestra y un videojuego educativo.

El homenaje comenzó con "La copla tiene memoria", una intervención de las Comadres de Eulalia. Las artistas ingresaron al auditorio cantando, acompañadas por sus cajas, coplas propias del Noroeste, recuperando desde el comienzo del encuentro el vínculo entre la palabra, la música y la tradición popular que atraviesa el legado de Carrizo.

"Canto Rodado", una nueva puerta de entrada a las coplas

Luego se presentó "Canto Rodado: Coplas del Cancionero de Catamarca de Juan Alfonso Carrizo", una publicación coordinada por Arturo Herrera y realizada junto a Florencia Lastra, Florencia Leiva y Luján Maciel.

La propuesta recupera una selección de las coplas recopiladas por Carrizo y busca acercarlas a nuevos lectores, especialmente a los jóvenes, mediante una edición que mantiene la clasificación temática original y, al mismo tiempo, incorpora notas destinadas a facilitar la comprensión de expresiones y vocablos propios de otras épocas.

Durante la presentación, los autores explicaron que el proyecto surgió en 2023, en el marco de la materia Literatura Regional del Norte Argentino de la Universidad Nacional de Catamarca. Para las tres jóvenes investigadoras, el trabajo representó además su primera publicación académica.

El propio título de la obra expresa la concepción que sustenta el proyecto. "Canto Rodado" alude a la manera en que la copla circula dentro de la tradición popular: se transforma, se adapta y continúa pasando de generación en generación. En ese recorrido, la publicación propone una nueva forma de acercamiento a materiales que Carrizo recopiló y clasificó, pero que continúan encontrando lectores y nuevas interpretaciones.

La investigación sobre materiales inéditos

Otro de los momentos centrales del homenaje fue la charla "Antiguos cantos populares de Catamarca. Recopilaciones inéditas de Belén y Andalgalá", a cargo de Edith Cardoso, directora Provincial de Patrimonio y Museos, y Gabriela Granizo, jefa del departamento Museos.

Durante este espacio se compartió parte de la investigación que se viene desarrollando sobre textos mecanografiados inéditos que Carrizo había reunido como complemento de su primera obra dedicada a las recopilaciones de Catamarca.

El material fue ordenado, clasificado y digitalizado por la licenciada Marta Ruiz, quien además elaboró una introducción sobre la figura del recopilador. El trabajo se encuentra actualmente en proceso editorial y dará lugar a una nueva publicación que será presentada oficialmente en 2027.

La tarea representa así otra instancia dentro del proceso de recuperación del patrimonio documental asociado a Carrizo. A la publicación de nuevas selecciones de sus coplas se suma el trabajo sobre materiales que permanecieron inéditos y que ahora atraviesan un proceso de organización y preparación editorial.

Nuevas herramientas para acercar su legado

La Dirección de Patrimonio y Museos también puso en valor otras acciones desarrolladas con el objetivo de recuperar y difundir el legado de Juan Alfonso Carrizo.

Entre ellas se encuentra la investigación que dio origen a la muestra "Juan Alfonso Carrizo, Salvar el alma del pueblo", una propuesta vinculada con la recuperación de su figura y de su trabajo como recopilador.

A esta iniciativa se suma el videojuego educativo "Los Guardianes de las Coplas", desarrollado junto a Wikimedia Argentina. La herramienta busca acercar la obra de Carrizo y el patrimonio cultural del Noroeste a las nuevas generaciones, incorporando una modalidad diferente de aproximación a los contenidos vinculados con las coplas y la tradición popular.

De este modo, el homenaje no se limitó a recordar la primera publicación de Carrizo, sino que mostró distintas iniciativas destinadas a mantener vigente su legado mediante investigación, edición, digitalización, exhibición y recursos educativos.

Entre las acciones mencionadas se destacan:

La muestra "Juan Alfonso Carrizo, Salvar el alma del pueblo" .

. El videojuego educativo "Los Guardianes de las Coplas" .

. La investigación y digitalización de textos mecanografiados inéditos de Belén y Andalgalá .

. La preparación de una nueva publicación, actualmente en proceso editorial, que será presentada en 2027 .

. La edición "Canto Rodado: Coplas del Cancionero de Catamarca de Juan Alfonso Carrizo".

Las coplas volvieron a sonar a través de la danza

El cierre del homenaje estuvo a cargo del Ballet Folklórico Estable Municipal, que presentó el cuadro de danza "Juan Alfonso Carrizo: Ayer y Hoy". La propuesta recuperó coplas de Carrizo a través de nuevas composiciones musicales realizadas por el músico Marcelo Maldonado, incorporadas a distintos ritmos del folclore argentino, entre ellos chacarera, gato y zamba.

La presentación volvió a unir dos dimensiones que estuvieron presentes durante toda la jornada: la preservación de una memoria cultural y su capacidad para adquirir nuevas formas de expresión. Las coplas recopiladas por Carrizo fueron así llevadas nuevamente a la música y a la danza, en una propuesta que conectó el material reunido hace un siglo con una interpretación artística contemporánea.

El recorrido del homenaje permitió poner en escena una obra construida a partir de voces del saber popular. Las coplas que Carrizo recogió y preservó encontraron, un siglo después, nuevos espacios para ser escuchadas, interpretadas, estudiadas y compartidas.