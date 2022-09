En la 3° Asamblea de Cabecera Cero se cubrieron 27 cargos

La cartera educativa local que conduce la ministra Andrea Centurión llevó a cabo la 3° Asamblea de Cabecera Cero para los niveles Inicial, Primario, Educación Especial y Modalidad Adultos, en instalaciones de Escuela Activa, con la presencia de la secretaria de Gestión Educativa, Analía Valcalda y presidida por miembros de la Junta de Clasificación de Nivel Inicial y Primario.

La misma contó con la colaboración de las supervisoras generales del nivel primario, nivel inicial, dirección de Educación Especial, personal de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos y de la Contaduría General de la Provincia, en el marco normativo establecido por Resolución Ministerial E 302/21.

En esta oportunidad se ofrecieron 59 cargos, de los cuáles, se cubrieron 27, quedando 32 cargos sin cubrir por falta de aspirantes. En el nivel inicial y primario se ofrecieron cargos de maestros especiales, y fueron optados 21 de nivel primario y 2 de nivel inicial. Mientras que en educación especial, se ofrecieron maestros de grupo y maestro de áreas especiales, cubriéndose 4 cargos.

Asimismo, la cartera educativa local informó que las áreas que quedaron sin cubrir por falta de postulantes fueron: inglés, tecnología, música y danza en los departamentos Santa Rosa, Santa María, Antofagasta de la Sierra, Tinogasta. Mientras que en Andalgalá, Santa Rosa y Pomán, no se cubrieron los cargos de maestros de grupo de educación especial.

Al finalizar la asamblea, la secretaria Valcalda destacó que los docentes que participaron, en su gran mayoría, lo hicieron por primera vez, "Manifestando una gran alegría por esta gran oportunidad de poder ingresar a la docencia para trabajar de lo que tanto aman y para lo cual se prepararon".

Cabe señalar que los cargos que se cubren en Cabecera Cero, son los que luego de ofrecerse dos veces en las respectivas cabeceras departamentales en las asambleas ordinarias, no son cubiertos y se los declara desiertos. En cuanto al procedimiento de opción, en primer lugar optan los docentes que no ostentan ningún trabajo, en caso de no haber aspirantes en estas condiciones, recién se continúa con los docentes que ya se encuentran en el sistema formando parte del L.O.M.