En los corralones, comenzó a sentirse escasez de algunos materiales para la construcción

Por estos días comenzó a notarse, en los corralones de la ciudad Capital, la escasez de algunos materiales de la construcción, como cemento, hierro, cal alambre, algunos cerámicos, entre otros.

Desde que el país entró en cuarentena por la pandemia del Covid-19, el abastecimiento de materiales para la construcción se complicó en las provincias y Catamarca no es la excepción.

Los corralones reconocen que existe faltante en algunos productos, advirtiendo que esta situación se originó en abril y se profundizó en estas últimas semanas.

La circulación del transporte con los materiales está paralizada en algunas provincias y provoca la imposibilidad de llegar a Catamarca con los insumos, por lo que los corralones están trabajando con lo que tienen en stock.

Si bien los comercios del rubro coinciden en sostener que desde que rige la cuarentena a esta parte, hubo un repunte en las ventas, actualmente enfrentan la dificultad para reponer los insumos por la casi nula circulación de los camiones con materiales de construcción.

Los comerciantes del rubro sostienen que las ventas son moderadas, la gente no realiza grandes compras, pero de todas maneras, se van quedando sin algunos insumos. Esta situación de desabastecimiento no es algo nuevo, sino que se viene dando desde mediado de abril. Ya se nota la merma en la entrega y todo se profundizó en las últimas semanas, al no ingresar los camiones con materiales a Catamarca. Se espera que se normalice la reposición, a fin de poder reponer el stock.