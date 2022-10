En su faceta de escritor, Víctor Heredia renovó el cariño con el público de Catamarca

El broche de oro de la 14º Feria Provincial del Libro fue la presencia la noche del domingo 16 del cantautor Víctor Heredia, quien mantuvo una charla con el público que se acercó a disfrutar de sus escritos y luego desgranó una selección de sus canciones -Ojos de cielo, Dulce Daniela, Bailando con tu sombra, Mara, Ay Catamarca, entre otras- que unió a todos los presentes en un emotivo concierto.



“Tuve la suerte de editar cuatro novelas y también tengo dos ensayos y un libro de poemas, pero en este año 2022 reeditamos las novelas; cada una de ellas tiene un significado muy especial. Además las últimas dos fueron premiadas”, contó en diálogo con la periodista Lucía Bulacios, quien ofició de presentadora del evento.

El primer libro “Alguien aquí conmigo” (2004), se trata de joven que fue secuestrado por un grupo de tareas y hace una suerte de revisión de conciencia de cuales podrían a llegar a ser las razones, injustas obviamente, por las cuales está allí encerrado.



Dos años después llega "Rincón del diablo". "Esta novela tiene para mí la distinción más grande que puede tener un escritor, porque vino un elogio, impensado, de Héctor Tizón, uno de los escritores más importantes de la Argentina, quien me mandó una nota muy hermosa diciendo que para él era la mejor novela que había leído en los últimos 30 años. Imagínate que ese elogio es más importante que cualquiera de los premios que podía recibir", relató emocionado.

En 2008 publica "Mera vida", que relata la historia de un abogado que se enamora de una chiquilina y en un barrio marginal tiene que resolver una serie de situaciones. “Yo diría que es un thriller oscuro y romántico a la vez", dijo Heredia.

Después en 2015 escribe "Los perros" una novela más dura, ambientada completamente en uno de los basurales de la costa del Río de la Plata y donde una familia tiene que hacer lo imposible para sobrevivir, los chicos recolectan la basura y la reciclan.



Más tarde comentó: “Estoy en un momento maravilloso, uno tiene un repertorio que está en el corazón de la gente y recibo permanentemente el cariño del público en el escenario, en la calle, en todos lados, y espero que me pase lo mismo con la literatura, porque esto no es algo aparte, es algo que yo heredé de mi padre". Inmediatamente explicó: “Yo siento que esto era una asignatura pendiente con mi papá, que me pidió por favor que no dejara la universidad, yo estudiaba letras pero con 19 años comencé mis pasos en Cosquín y el artista se llevó por delante al estudiante y no le pude dar el gusto de terminar; hoy siento que con estas novelas es una suerte de devolución a mi padre", sostuvo.



Para finalizar la charla, Bulacios le consultó cuál sería su consejo para los jóvenes que lo escuchan y lo siguen, a lo que Víctor Heredia respondió: “Sencillamente les diría que sean independientes, que crean en sus sueños, porque cuando uno regresa a su sueño regresa al mejor momento de su vida", finalizó.

Luego de la charla, y ante un nutrido público que se acercó a compartir la última actividad de la Feria del Libro 2022, cantó varias de sus reconocidas canciones y firmó ejemplares de sus libros a sus lectores.