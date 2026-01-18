Encontraron a la hermana de Marcos "Huevo" Acuña: fue hallada en una zona rural

Tras varias horas de intensa búsqueda y una profunda preocupación en su entorno familiar, este domingo fue encontrada Fabiana Edith Muñoz, hermana por parte de madre del futbolista campeón del mundo Marcos "Huevo" Acuña. La mujer, de 42 años, había sido vista por última vez el viernes en la ciudad neuquina de Zapala y su desaparición había motivado un amplio operativo policial y una fuerte difusión pública del caso.

Según pudo confirmar TN a través de fuentes oficiales, Fabiana fue localizada durante la madrugada de este domingo en el marco de un rastrillaje llevado adelante por efectivos de la Policía de la Provincia de Neuquén. El hallazgo se produjo en una zona rural de las afueras de Zapala, luego de varias horas de trabajo coordinado entre distintas dependencias de seguridad.

Tras ser ubicada, la mujer fue trasladada de inmediato al Hospital de Zapala, donde quedó internada para someterse a una revisión médica integral y recibir la atención correspondiente. Desde el entorno familiar indicaron que su estado general será evaluado por profesionales de la salud, mientras se aguarda un parte oficial con mayores precisiones.

La confirmación de que Fabiana fue encontrada con vida generó alivio tanto en su familia como en la comunidad local, que se había volcado masivamente a colaborar con la búsqueda. Durante las últimas horas, la imagen y los datos de la mujer se viralizaron en redes sociales, impulsados por vecinos de Zapala y por fanáticos del fútbol que siguieron de cerca el caso debido al vínculo familiar con el jugador de la Selección argentina.

Fabiana Edith Muñoz es hija de Sara Gladys Del Prado, madre de Marcos Acuña, lateral izquierdo campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022. La relación familiar fue uno de los elementos que amplificó la repercusión del caso a nivel nacional, aunque desde el inicio la prioridad estuvo puesta en dar con su paradero lo antes posible.

El operativo de búsqueda fue encabezado por la Policía de Neuquén, que activó el protocolo correspondiente a través del Departamento Centro de Operaciones Policiales. En ese marco, se emitió una alerta de "Ubicación y Paradero" bajo el registro N.º 20/26, lo que permitió coordinar acciones entre distintas áreas y reforzar los rastrillajes en sectores urbanos y rurales.

En la investigación también intervino la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial de Zapala, que supervisó las actuaciones y dispuso las medidas necesarias, junto con personal de la Comisaría del Menor y la Mujer, que tuvo una participación activa en el abordaje del caso.

Durante los días de búsqueda, la familia había solicitado la colaboración de la comunidad y había mantenido contacto permanente con las autoridades. La difusión de la placa de búsqueda fue clave para ampliar el alcance del operativo y mantener la atención pública sobre el caso, un factor que suele resultar determinante en este tipo de situaciones.

Por el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre las circunstancias en las que Fabiana fue encontrada ni sobre el tiempo que permaneció en la zona rural donde fue ubicada. Tampoco trascendieron precisiones sobre cuánto tiempo continuará internada, ya que su evolución será evaluada por el equipo médico del hospital local.

Con el hallazgo, la causa entra ahora en una nueva etapa, centrada en el seguimiento médico y en el acompañamiento familiar, mientras las autoridades continúan con las actuaciones de rigor para cerrar el proceso de búsqueda.