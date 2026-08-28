Saber y creatividad en 90 proyectos educativos sobre el Beato Esquiú

Durante la mañana de este viernes, se llevó a cabo la presentación de la muestra de proyectos institucionales enmarcada en la propuesta denominada "Sigamos las huellas de Esquiú. Espacio integral sobre la vida, el pensamiento y la obra del Beato Esquiú".

La iniciativa fue impulsada por la Vicaría para la Educación de la Diócesis de Catamarca, en articulación con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología provincial, y tuvo como escenario el amplio salón de la casa de retiros espirituales Emaús.

La jornada reunió alrededor de 90 producciones elaboradas por instituciones educativas privadas y estatales de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Terciario. Las propuestas llegaron desde Capital y desde localidades de los departamentos de Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Capayán, Ambato, Ancasti, El Alto, Santa Rosa, La Paz, Pomán, Tinogasta y Belén.

Todos los trabajos plasmaron propuestas curriculares integrales, interdisciplinarias, inclusivas e innovadoras, desarrolladas a partir del uso de la tecnología y centradas en la figura del Beato catamarqueño.

Autoridades, docentes y familias en la apertura

El acto de apertura contó con la presencia del obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč; el vicario de Educación, Pbro. Lucas Segura; el director provincial de Educación de Gestión Privada, Municipal, Social y Cooperativa, Prof. Pablo Figueroa; y Fray Julio Bunader, guardián del convento franciscano.

También participaron supervisores, apoderados legales, equipos directivos, docentes, alumnos y familias, quienes acompañaron esta propuesta educativa dedicada a profundizar el conocimiento sobre la vida, el pensamiento y la obra del Beato Mamerto Esquiú.

La convocatoria reunió así a integrantes de diferentes comunidades educativas, que aportaron sus producciones y experiencias a una muestra construida a partir de múltiples enfoques y expresiones.

Las palabras del Obispo

La oración inicial estuvo a cargo de Mons. Luis Urbanc, quien agradeció en primer lugar "a todos aquellos que respondieron a esta inquietud tan importante, como es conocer, amar y también imitar a nuestro querido Beato, para poder ser también nosotros transformadores de nuestra sociedad".

Luego, el obispo diocesano rogó que, "iluminados por el ejemplo del Beato Mamerto Esquiú, también nosotros hoy seamos alegres apóstoles y ciudadanos, servidores del bien común. Que esta exposición de trabajos que se han hecho en estos días nos ayude a todos nosotros a llenar de fervor cristiano nuestra vida ciudadana".

Unido a Nuestra Madre del Valle, invitó además a rezar la oración por la pronta canonización del Beato Esquiú, poniendo como intención "que en toda nuestra provincia se conozca cada vez más la figura de Esquiú, y que podamos recibir gracias de santificación para cada uno de los que vivimos en este suelo catamarqueño".

El momento de espiritualidad concluyó con el rezo del Padrenuestro, el Ave María y el Gloria, seguido de la bendición final.

El esfuerzo de cada proyecto

Durante la ceremonia, vivida con mucha alegría por todos los presentes, se destacó el proceso de trabajo que existió detrás de cada una de las propuestas expuestas.

Se remarcó que "detrás de cada exposición, de cada producción escrita, artística, audiovisual, digital, lúdica, investigativa o sociocomunitaria, existen muchas horas de búsqueda, lectura, conversación, planificación, ensayo, revisión y creación". La tarea involucró, con entusiasmo y responsabilidad, a alumnos, docentes, directivos y demás personal de cada escuela, que participaron en la elaboración de los diferentes proyectos.

Las producciones presentadas abarcaron diversas formas de expresión y trabajo, entre ellas:

Producciones escritas.

Propuestas artísticas.

Realizaciones audiovisuales.

Trabajos digitales.

Actividades lúdicas.

Investigaciones.

Proyectos sociocomunitarios.

De esta manera, las instituciones participantes abordaron la figura del Beato Esquiú a partir de distintas propuestas curriculares, integrando áreas, herramientas y modalidades de trabajo.

La vida del Beato a través del arte

Luego de la ceremonia de apertura, la jornada continuó con diferentes presentaciones artísticas protagonizadas por alumnos de instituciones educativas. En primer lugar, se presentaron las escenificaciones de los alumnos del Colegio Juan Cayetano Bianchi, de Saujil, departamento Pomán.

Posteriormente fue el turno de los pequeños de la Escuela N° 198 Huayra Punco, quienes también formaron parte del momento artístico dedicado a representar aspectos vinculados con la figura del Beato Esquiú. El cierre de este segmento estuvo a cargo de la representación "Orador de la Constitución", correspondiente a un proyecto interinstitucional llevado adelante por el Colegio Virgen del Valle y el Colegio Virgen Niña, ambos de Capital.

La propuesta contó con la participación de diversas áreas de las dos instituciones, entre ellas:

Lengua .

. Educación Artística .

. Religión .

. Historia .

. Ciudadanía.

Las escenificaciones permitieron presentar la vida y la figura del Beato Esquiú a través de expresiones artísticas desarrolladas por los propios estudiantes.

Una muestra abierta durante toda la jornada

Tras las presentaciones artísticas quedó formalmente inaugurada la muestra de proyectos, que fue recorrida por los presentes hasta horas del mediodía y continuó luego durante la tarde.

Las cerca de 90 producciones reunidas en Emaús ofrecieron un amplio recorrido por propuestas desarrolladas en instituciones educativas de distintos niveles y departamentos de la provincia.

La diversidad de los trabajos permitió reunir experiencias construidas desde diferentes perspectivas curriculares, interdisciplinarias e innovadoras, todas centradas en la figura del Beato catamarqueño y en la riqueza de su vida, pensamiento y obra.