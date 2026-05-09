Entronizan la imagen del Beato Mamerto Esquiú

Con gran fervor, en la mañana de este sábado 9 de mayo, la comunidad parroquial de San Jorge continúa celebrando la vida y santidad del Beato Mamerto Esquiú.

En un clima festivo, los niños de Catequesis, revestidos con el hábito franciscano, recibieron la imagen del Beato Mamerto Esquiú, que fue llevada en procesión y quedó entronizada en el lugar donde la comunidad Santa María Magdalena se reúne para celebrar la Sagrada Liturgia.

Entronizan imagen del Beato Mamerto Esquiú

El párroco, padre Héctor Moreno, presidió la Santa Misa.

En la capilla San Martín de Porres

Durante esta misma jornada, a las 17.45, la entronización de la imagen del Beato Esquiú se realizará en la capilla San Martín de Porres.

La recepción de la imagen se realizará en la rotonda Dr. Ortiz de Ocampo y Av. Bicentenario.