Entronizaron al Beato Mamerto Esquiú en la Cuesta del Totoral, en Paclín

Este sábado se realizó la entronización del Beato Fray Mamerto Esquiú junto a la imagen de la Virgen del Valle en la Curva de la Cuesta del Totoral, en el departamento Paclín, provincia de Catamarca.

La jornada comenzó con una caminata desde la Plaza de La Merced hasta el cerro del Totoral, donde vecinos y fieles participaron de este momento significativo para la comunidad religiosa. Posteriormente, se celebró la Santa Misa, seguida de la bendición de la imagen y de una placa conmemorativa, con la presencia del obispo Luis Urbanc.

La actividad forma parte de un trabajo sostenido de la comunidad parroquial, que año tras año organiza y acompaña esta propuesta de fe y peregrinación en torno a la figura y legado del beato.

Asimismo, el municipio colaboró en la realización del evento, apoyando una iniciativa impulsada por la comunidad parroquial de La Merced. Bajo el lema "Caminemos con fe y humildad, siguiendo el ejemplo del Beato Esquiú", vecinos y familias se sumaron a esta celebración especial en el marco del Bicentenario del religioso catamarqueño.

Con información de A Pleno Noticias