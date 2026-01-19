¿Es bueno darle atún a los gatos? Qué dicen los veterinarios y qué precauciones tener en cuenta

Muchos dueños de gatos se preguntan si es posible incorporar alimentos naturales a la dieta de sus mascotas sin poner en riesgo su salud. Entre las opciones más frecuentes aparece el atún, un alimento que resulta altamente atractivo para los felinos por su aroma y sabor intenso. Sin embargo, también surgen dudas sobre sus beneficios reales y la frecuencia con la que puede ofrecerse.

Veterinarios y especialistas en nutrición felina coinciden en que el atún puede utilizarse como un complemento ocasional en la alimentación de los gatos, siempre que se ofrezca de forma adecuada y en cantidades controladas. En ningún caso debe reemplazar al alimento balanceado, que es el único capaz de cubrir todas las necesidades nutricionales del animal.

Según la American Veterinary Medical Association (AVMA), el atún puede formar parte de la dieta felina de manera esporádica, pero no debe constituir la base de la alimentación, ya que no aporta todos los nutrientes esenciales que el gato necesita para mantenerse saludable.

Para qué sirve darle atún a un gato

El consumo ocasional de atún puede aportar algunos beneficios cuando se incluye de manera responsable en la dieta felina:

Aporta proteínas de alta calidad, que contribuyen al mantenimiento de músculos y tejidos.

Contiene ácidos grasos omega 3, que favorecen la salud de la piel y el brillo del pelaje.

Tiene un alto nivel de palatabilidad, lo que puede estimular el apetito en gatos inapetentes.

Presenta bajo contenido de carbohidratos, acorde al perfil carnívoro del felino.

Brinda un refuerzo energético puntual en determinadas situaciones.

Por estas características, algunos veterinarios recomiendan su uso como incentivo alimentario en gatos con poco apetito o en etapas específicas, siempre bajo control.

Precauciones antes de ofrecer atún

A pesar de sus posibles beneficios, los especialistas advierten que es fundamental tener en cuenta ciertas precauciones para evitar problemas de salud:

No debe utilizarse como alimento principal, ya que carece de taurina y otros nutrientes esenciales.

Es recomendable elegir atún al natural, evitando las versiones en aceite, con sal o condimentos.

La cantidad debe ser limitada, ya que el consumo excesivo puede generar desequilibrios nutricionales.

No se aconseja ofrecer atún crudo, debido al riesgo de bacterias o parásitos.

El consumo frecuente puede resultar perjudicial por la presencia de mercurio a largo plazo.

En el caso de gatos con enfermedades renales, hepáticas o trastornos digestivos, los veterinarios recomiendan consultar previamente antes de incorporar este alimento.

En conclusión, darle atún a un gato puede ser una forma de sumar variedad y sabor a su dieta, siempre que se haga de manera ocasional, en pequeñas cantidades y siguiendo las recomendaciones de los profesionales en nutrición felina.