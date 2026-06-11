Refuerzan las medidas de prevención ante el aumento sostenido de enfermedades respiratorias

El Hospital Interzonal de Niños "Eva Perón" emitió una comunicación dirigida a la comunidad para advertir sobre el incremento sostenido de consultas e internaciones vinculadas a enfermedades respiratorias que se registra actualmente en el sistema sanitario. El escenario, señalaron desde la institución, se desarrolla en un contexto de mayor circulación de virus respiratorios durante la temporada invernal y acompaña una tendencia observada a nivel nacional, donde las autoridades sanitarias reportan un aumento de los casos de influenza.

La situación se refleja tanto en el servicio de guardia como en las áreas de internación del centro de salud pediátrico, donde se registra una mayor demanda de atención por cuadros respiratorios y sus complicaciones. Ante este panorama, las autoridades hospitalarias insistieron en la necesidad de fortalecer las medidas preventivas y promover conductas de cuidado que permitan reducir la propagación de virus respiratorios en la comunidad.

Un aumento que impacta en consultas e internaciones

Según informó el Hospital de Niños, el incremento de casos se manifiesta de manera sostenida en distintos sectores de atención. Tanto las consultas realizadas en la guardia como las internaciones asociadas a patologías respiratorias muestran un crecimiento durante las últimas semanas.

Desde la institución indicaron que las complicaciones se presentan especialmente en pacientes que poseen factores de riesgo, quienes pueden desarrollar cuadros más severos derivados de infecciones respiratorias. Entre las patologías que requieren un seguimiento más exhaustivo se encuentran las neumonías y otras complicaciones infecciosas que pueden surgir como consecuencia de enfermedades virales. Los profesionales remarcaron que estas situaciones suelen representar un riesgo mayor para determinados grupos de pacientes, particularmente:

• Niños con patologías preexistentes.

• Pacientes con sistemas inmunológicos comprometidos.

• Personas que presentan factores de riesgo asociados.

La combinación de una alta circulación viral y la presencia de condiciones de salud previas incrementa la necesidad de vigilancia médica y seguimiento clínico de estos casos.

La circulación de virus respiratorios durante el invierno

El aumento de la demanda asistencial se produce en el marco de la temporada invernal, período en el que habitualmente se registra una mayor circulación de virus respiratorios.

El Hospital de Niños señaló que este fenómeno se observa a nivel nacional y que las autoridades sanitarias reportan un crecimiento de los casos de influenza. La mayor presencia de virus respiratorios genera un incremento de consultas por síntomas compatibles con estas enfermedades, situación que impacta directamente en los servicios de salud y en la necesidad de reforzar las estrategias de prevención.

En este contexto, el establecimiento sanitario destacó la importancia de adoptar conductas responsables tanto en los hogares como en los ámbitos educativos y comunitarios para disminuir los contagios.

Recomendaciones

Ante el aumento de los casos, el Hospital de Niños recordó una serie de medidas destinadas a reducir la transmisión de enfermedades respiratorias.

Una de las principales recomendaciones está dirigida a las familias con niños en edad escolar. Desde la institución solicitaron que los niños y niñas que presenten síntomas compatibles con enfermedades respiratorias no concurran a clases. Los síntomas mencionados incluyen:

• Fiebre.

• Tos.

• Otros signos compatibles con infecciones respiratorias.

El objetivo de esta medida es evitar la propagación de virus dentro de los establecimientos educativos y reducir la cadena de contagios.

Asimismo, se remarcó la importancia de consultar oportunamente ante la aparición de síntomas, especialmente cuando se trata de niños pequeños o pacientes que integran grupos de riesgo.

Vacunación y protección de los grupos vulnerables

Otro de los aspectos destacados por las autoridades sanitarias es la necesidad de mantener completos los esquemas de vacunación.

El Hospital recordó a la población la importancia de acudir a los centros de salud para recibir las vacunas correspondientes, especialmente en aquellos grupos considerados de riesgo. La institución enfatizó que la vacunación constituye una herramienta fundamental dentro de las estrategias de prevención y protección frente a enfermedades respiratorias que circulan con mayor intensidad durante los meses de invierno.

Además, insistió en la necesidad de mantener actualizado el esquema establecido por el Calendario Nacional de Vacunación.

Uso de barbijo en establecimientos de salud

Como medida de protección destinada a resguardar a pacientes, familiares y trabajadores sanitarios, el Hospital de Niños recomendó el uso de barbijo o tapabocas para ingresar a cualquier establecimiento de salud.

La recomendación alcanza a todas las personas que concurran a estos espacios, independientemente del motivo de la visita. La medida comprende:

• Consultas por guardia.

• Turnos programados.

• Trámites administrativos.

• Visitas a pacientes internados.

Desde la institución señalaron que el uso de barbijo constituye una herramienta adicional para disminuir el riesgo de transmisión de virus respiratorios dentro de ámbitos donde concurren personas potencialmente vulnerables.

El funcionamiento del sistema de Triage

Las autoridades hospitalarias recordaron además que el servicio de guardia funciona bajo el sistema de Triage, mecanismo utilizado para clasificar a los pacientes según la gravedad de su condición clínica.

Este procedimiento permite organizar la atención priorizando aquellos casos que requieren asistencia inmediata. El objetivo es garantizar una respuesta adecuada y oportuna para quienes presentan situaciones de mayor urgencia, optimizando los recursos disponibles en momentos de alta demanda asistencial.

La prevención como principal herramienta

Frente al incremento de enfermedades respiratorias y la mayor circulación viral propia de la temporada invernal, el Hospital Interzonal de Niños "Eva Perón" reiteró que la prevención continúa siendo la herramienta más efectiva para atravesar este período.

En ese sentido, las autoridades sanitarias recomendaron reforzar medidas básicas de cuidado que contribuyen a disminuir la transmisión de virus respiratorios. Entre ellas destacaron:

• Lavado frecuente de manos.

• Ventilación permanente de los ambientes.

• Cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación.

• Consulta médica oportuna ante la aparición de síntomas.

El mensaje del centro de salud apunta a fortalecer la prevención comunitaria y a promover hábitos de cuidado que permitan proteger especialmente a los niños pequeños y a las personas con factores de riesgo, en un contexto marcado por el aumento sostenido de enfermedades respiratorias en toda la región.