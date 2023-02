Escuela municipal de Santa María: el CD aprobó el traspaso y resta la definición de Educación

Lo que en la jornada de este miércoles se definió con la aprobación del traspaso del sistema educativo municipal a la órbita de la provincia, es parte de un conflicto que se inició hace años y que llegó a este punto, en vista que la jefatura de la comuna santamariana no quiso o no pudo hacerse cargo de las mejoras laborales y salariales que estaban pidiendo los docentes de la Escuela Municipal n° 1. Y lo que se requería no es era ni más ni menos que ser considerados como profesionales de la educación y no como empleados administrativos de la comuna.

Durante este tiempo hubo manifestaciones y medidas de fuerza en pos de conseguir el anhelado reconocimiento, que al no llegar desde la Municipalidad de Santa María, ahora se solicitaba al sistema provincial. El cuadro de situación ingresa en otra etapa, tras la aprobación por unanimidad en la primera sesión de este año de parte del Concejo Deliberante de Santa María al traspaso, instancia que no estuvo exenta de idas y vueltas. Así lo confirmó el edil Exequiel Lagoria quien además declaró que el proyecto no deja de generar incertidumbre en los docentes del sistema educativo que ahora deja de ser municipal. “Este fue un proyecto muy controversial que generó mucha incertidumbre, tanto entre los docentes como en los padres de los alumnos. Nosotros como oposición siempre manifestamos que esta no era la mejor solución”.

A esto el concejal, en diálogo con Radio Vall Viejo añadió que “se podría haber buscado otras formas para mantener el Sistema educativo en el ámbito de la municipalidad pero con la subvención de la Provincia pero la decisión política de desprenderse del sistema”.

Lo que se viene ahora

A días que los alumnos vuelvan a las aulas, lo que va a pasar en concreto con la Escuela Municipal n° 1 de Santa María, es según indicaron a La Unión desde el Ministerio de Educación, “un trámite administrativo”. “Todo va a seguir su curso para el traspaso porque el paso mas importante ya esta dado”, aseguraron. Ante esto y teniendo en cuenta que desde este jueves se dio inicio al Periodo de acompañamiento/intensificación pedagógica y desde el lunes que viene comienza la matriculación para el Periodo Lectivo 2023 de 1° a 6° año, todo en los tres niveles de la escuela santamariana debe transcurrir con normalidad.

Esto porque la cartera educativa y La Dirección de Educación de Gestión Municipal, Privada, Social y Cooperativa, a cargo de Pablo Figueroa, previamente acompaño junto con el equipo de supervisores, a la a la Escuela Municipal N° 1 de la ciudad de Santa María con los aspectos relacionados con los procedimientos técnicos y administrativos en consonancia con los marcos regulatorios del Sistema Educativo Jurisdiccional. En los últimos meses del pasado año se analizó documentación vinculada con las estructuras curriculares correspondientes a los niveles Inicial, Primario y Secundario, perfiles docentes, aspectos relacionados con la compatibilidad establecida por el Régimen de acumulación de cargos y las titulaciones prescriptas e incumbencias de formación de los docentes que conforman la actual Planta Orgánica del establecimiento.

Todo esto sirvió para determinar la viabilidad del traspaso de dicha institución escolar con el actual plantel docente, el cual aseguraron cumple con las prescripciones de la normativa vigente al Sistema Educativo Provincial.

Es en base a esto y estando esto aprobado desde Educación, que el paso que se dio en el CD santamariano pudo concretarse. Lo que que resta es seguir avanzando con los trámites administrativos y las revisiones. Lo que es importante, porque de momento, lo pedagógico sigue su curso normal, lo relacionado a lo salarial del cuerpo docente, sigue estando bajo la órbita del Intendente Pablo Sánchez. Así fue confirmado desde Educación. “Seguirá así hasta finalizar el traspaso definitivo del sistema municipal”, apuntaron.