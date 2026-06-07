Especial PCPC vuelve con más de 100 emprendedores, música en vivo y más

Este domingo 7 de junio se llevará a cabo una nueva edición de Especial PCPC, una iniciativa que continúa consolidándose como uno de los espacios de encuentro y promoción del emprendedurismo local. La propuesta reunirá a emprendedores, artistas y familias en una jornada especialmente diseñada para impulsar el trabajo de los productores locales y ofrecer alternativas de entretenimiento para vecinos de todas las edades.

La actividad tendrá lugar en el predio ubicado en General Roca esquina Colón, donde las puertas estarán abiertas desde las 17:00 hasta las 22:30 horas. La organización confirmó que el ingreso será con entrada libre y gratuita, permitiendo que toda la comunidad pueda participar de una tarde y noche cargadas de actividades, espectáculos y propuestas comerciales.

La iniciativa se presenta como una oportunidad para fortalecer los vínculos entre productores y consumidores, promoviendo el desarrollo de los emprendimientos locales y generando un espacio donde la economía regional pueda visibilizarse a través de una amplia oferta de productos y servicios.

Más de 100 emprendedores en una gran feria

Uno de los principales atractivos de esta edición será la participación de más de 100 emprendedores, quienes exhibirán y comercializarán sus productos en los distintos stands distribuidos dentro del predio.

Los visitantes podrán recorrer la feria y conocer una amplia variedad de propuestas, en un entorno pensado para favorecer el intercambio entre emprendedores y público. La presencia de una importante cantidad de expositores refleja el crecimiento que ha experimentado este espacio y el interés que despierta entre quienes desarrollan proyectos productivos locales.

Entre las características principales de la jornada se destacan:

• Más de 100 emprendedores participantes.

• Entrada libre y gratuita.

• Actividades desde las 17:00 hasta las 22:30 horas.

• Predio ubicado en General Roca esquina Colón.

• Sorteos en vivo durante el evento.

• Patio gastronómico.

• Food trucks.

• Patio matero.

• Espectáculos artísticos para toda la familia.

Una destacada grilla artística para acompañar la jornada

Además de la feria de emprendedores, Especial PCPC contará con una importante propuesta cultural y artística destinada a complementar la experiencia de quienes asistan al evento.

La programación incluirá las presentaciones de Ariel Segura, Los Quilmeños, el ballet Viejas Tradiciones, Pura Fiesta y Picky, quienes tendrán a su cargo los espectáculos musicales y de danza previstos para la jornada. La diversidad de artistas convocados busca ofrecer entretenimiento para distintos públicos y convertir el encuentro en una celebración donde la música y las expresiones culturales ocupen un lugar central.

La presencia de agrupaciones musicales y cuerpos de danza permitirá que la feria se transforme también en un escenario de promoción artística, generando un espacio donde el talento local pueda compartir su trabajo con la comunidad.

Gastronomía, sorteos y espacios para compartir

La propuesta se complementará con un completo sector gastronómico pensado para que las familias puedan permanecer durante toda la jornada disfrutando de diferentes alternativas.

El evento contará con un patio gastronómico, además de diversos food trucks que ofrecerán distintas opciones para los asistentes. También estará disponible un patio matero, concebido como un espacio de encuentro y permanencia para quienes deseen compartir la tarde en un ambiente distendido. A lo largo del desarrollo de la actividad se realizarán además sorteos en vivo, sumando atractivos para el público que participe del evento.

Una oportunidad especial antes del Día del Padre

A pocos días de la celebración del Día del Padre, Especial PCPC se presenta también como una alternativa para quienes buscan adquirir regalos y productos elaborados por emprendedores locales.

La organización destaca que la feria representa una oportunidad para apoyar el trabajo de quienes desarrollan proyectos independientes, al mismo tiempo que permite acceder a una amplia variedad de propuestas en un solo lugar.

Con una combinación de emprendedurismo, cultura, gastronomía y recreación, la nueva edición de Especial PCPC busca volver a convertirse en un punto de encuentro para la comunidad. Desde la organización invitan a vecinos y familias a participar de esta iniciativa que continúa fortaleciendo la promoción del trabajo local y consolidándose como uno de los espacios más importantes para el desarrollo del emprendedurismo en la región.