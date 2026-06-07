Los 9 sándwiches de América del Sur más icónicos del mundo: cuáles son los argentinos

El universo de los sándwiches constituye una de las expresiones gastronómicas más extendidas y versátiles del planeta. La combinación de pan con distintos rellenos ha dado origen a preparaciones que trascienden generaciones, fronteras y culturas. En América del Sur, estas elaboraciones adquirieron una identidad propia, vinculada a costumbres locales, ingredientes característicos y formas de consumo que las transformaron en verdaderos símbolos nacionales.

Esa riqueza culinaria quedó reflejada en una selección realizada por el sitio especializado Taste Atlas, que elaboró una lista con algunos de los sándwiches más icónicos del mundo. Dentro de ese ranking aparecen nueve preparaciones sudamericanas que representan distintas tradiciones gastronómicas de la región y que lograron destacarse por su sabor, popularidad y capacidad para expresar la identidad cultural de sus países de origen.

Entre todas las propuestas incluidas, Argentina ocupa un lugar destacado gracias a tres de sus creaciones más representativas: el choripán, el sándwich de milanesa y el lomito, tres clásicos que forman parte de la vida cotidiana y que han trascendido las fronteras nacionales.

Chile y el colorido churrasco italiano

Uno de los sándwiches destacados en la lista es el churrasco italiano, una preparación chilena reconocida por la combinación de ingredientes que evocan los colores de la bandera italiana.

La receta reúne carne vacuna en bifes finos, palta, tomate y mayonesa dentro de un pan crujiente tipo frica o marraqueta. La preparación demanda aproximadamente 25 minutos entre cocción y armado.

Los ingredientes principales son:

• 300 gramos de bife angosto o nalga en bifes finos.

• 2 panes frica o marraqueta.

• 1 palta grande.

• 2 tomates.

• 3 cucharadas de mayonesa.

• Sal, pimienta y aceite.

El procedimiento consiste en dorar la carne, preparar la palta pisada, cortar el tomate en rodajas y ensamblar todos los ingredientes dentro del pan caliente.

El chivito, un emblema de Uruguay

Desde Uruguay llega el chivito, una de las preparaciones más reconocidas de ese país. Se trata de un sándwich abundante que combina múltiples ingredientes en una misma elaboración.

Entre sus componentes aparecen carne de lomo, jamón cocido, panceta, queso muzzarella, huevo, lechuga, tomate y una salsa elaborada con mayonesa y ketchup.

Para su preparación se requieren:

• 2 panes tipo pebete grande o ciabatta.

• 2 bifes de lomo fino.

• Jamón cocido.

• Panceta.

• Queso muzzarella.

• Huevos.

• Lechuga y tomate.

• Mayonesa y ketchup.

La combinación de todos estos elementos convierte al chivito en uno de los platos más representativos de la gastronomía uruguaya.

Venezuela y la tradición de la arepa reina pepiada

La lista también incluye a la arepa reina pepiada, una de las preparaciones más populares de Venezuela. Su relleno está compuesto por pollo desmenuzado, palta, mayonesa, jugo de lima y cilantro, ingredientes que aportan una textura cremosa y un sabor fresco.

La base de la preparación es una arepa elaborada con harina de maíz precocida, agua y sal, cocinada en sartén antes de ser rellenada.

Perú y dos clásicos de su cocina callejera

Perú aparece representado con dos preparaciones emblemáticas: el pan con chicharrón y la butifarra. El pan con chicharrón combina panceta de cerdo dorada, batata y salsa criolla dentro de un pan crocante. La elaboración demanda aproximadamente 50 minutos e incluye una cocción previa de la panceta en agua con sal antes de dorarla.

Entre sus ingredientes principales figuran:

• 500 gramos de panceta de cerdo con cuero.

• 4 panes franceses o tipo roseta.

• 2 batatas.

• Cebolla morada.

• Ají amarillo.

• Lima y cilantro.

La butifarra, por su parte, presenta una propuesta diferente basada en jamón del país acompañado por lechuga y salsa criolla preparada con cebolla roja, ají amarillo, cilantro, lima y vinagre.

Los tres representantes argentinos

Argentina logra una presencia destacada dentro del ranking gracias a tres de sus preparaciones más populares.

El lomito, símbolo de la gastronomía cordobesa

El lomito aparece como uno de los grandes representantes nacionales. Se trata de una combinación de carne de lomo, jamón cocido, queso, huevo frito, lechuga, tomate y cebolla servida en pan francés.

Para su elaboración se utilizan:

• 2 bifes de lomo de 150 gramos cada uno.

• Jamón cocido.

• Queso.

• Huevos.

• Lechuga, tomate y cebolla.

• Mayonesa y chimichurri.

La preparación requiere cocinar la carne, freír los huevos y ensamblar los ingredientes dentro del pan previamente condimentado.

El sándwich de milanesa, orgullo tucumano

Otro de los clásicos argentinos presentes en la lista es el sándwich de milanesa, considerado un emblema de Tucumán.La receta combina milanesa de carne vacuna, tomate, lechuga, cebolla y mayonesa dentro de una baguette.

Entre los ingredientes se destacan:

• Bifes de nalga o cuadrada.

• Huevos.

• Pan rallado.

• Tomate.

• Cebolla.

• Lechuga.

• Mayonesa.

La milanesa se prepara mediante un rebozado tradicional y posterior fritura en abundante aceite caliente.

El choripán, una identidad nacional

El tercer representante argentino es el choripán, una preparación que forma parte de la cultura popular del país.

Su elaboración se basa en una fórmula simple:

• Chorizos parrilleros.

• Pan tipo baguette.

• Chimichurri.

• Salsa criolla opcional.

El procedimiento consiste en cocinar los chorizos hasta lograr una cocción completa y servirlos dentro del pan acompañados por los condimentos elegidos.

Su presencia habitual en canchas, parrillas y reuniones sociales lo convirtió en una de las expresiones gastronómicas más reconocidas de Argentina.

Brasil completa el recorrido sudamericano

El listado se completa con el sánguche de pernil o beirute, una preparación popular en San Pablo que refleja la influencia de la inmigración libanesa en Brasil. La receta combina pan sirio, carne asada, queso fundido, tomate, cebolla, lechuga y za'atar.

Entre sus ingredientes principales figuran:

• Pan sírio o pita.

• Carne asada de cerdo o vacuno.

• Queso cheddar o muzzarella.

• Lechuga, tomate y cebolla.

• Za'atar.

El resultado es una preparación que fusiona tradiciones culinarias y representa una de las propuestas más reconocidas de la gastronomía paulista.

Una muestra de la diversidad gastronómica regional

La selección elaborada por Taste Atlas pone de manifiesto la diversidad culinaria de América del Sur. Desde el churrasco italiano chileno hasta el beirute brasileño, pasando por los clásicos argentinos, uruguayos, venezolanos y peruanos, cada una de estas preparaciones sintetiza ingredientes, costumbres y formas de consumo que forman parte de la identidad de sus países.

Dentro de ese panorama, Argentina sobresale con tres exponentes que atraviesan generaciones y regiones: el choripán, el sándwich de milanesa y el lomito. Tres propuestas diferentes, pero unidas por un mismo rasgo: su capacidad para representar la cultura gastronómica argentina a través de sabores que ya forman parte del patrimonio cotidiano de millones de personas.