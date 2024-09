Estafas virtuales: ¿Qué podés hacer si te robaron la cuenta de WhatsApp?

Se suele decir que “hackearon la cuenta de WhatsApp” cuando acceden a habilitar la sesión con nuestro número de teléfono en otro dispositivo. Esto es posible sólo si los ciberdelincuentes accedieron a nuestro código de verificación, ese número que aparece cuando instalamos por primera vez la aplicación de WhatsApp en un celular o la reinstalamos en otro dispositivo.

En ese caso, los pasos inmediatos a realizar son:

Avisar a tus contactos en redes sociales y todos los medios disponibles que tu cuenta fue vulnerada. Esto es indispensable para evitar daños colaterales como el pedido de transferencias bancarias a tu nombre. Enviar un correo electrónico a [email protected] con el asunto “Cuenta clonada/robada” y solicitando, en el cuerpo del mail, que se desactive la cuenta junto al número de teléfono en cuestión, incluyendo el código internacional (+54). Se puede acceder a más información en el servicio de Ayuda de WhatsApp. Cerrar todas las sesiones activas de WhatsApp Web. En caso de que el dueño de la cuenta no haya configurado la verificación en 2 pasos y sí lo haya hecho el delincuente, es necesario esperar 7 días para poder acceder de nuevo a tu cuenta sin el código de verificación en 2 pasos, explicaron desde la compañía.

¿Qué podemos hacer para reforzar la seguridad de nuestra cuenta y para que, a futuro, no nos roben los datos?



Activar la verificación en 2 pasos desde Ajustes/Cuenta/Verificación en 2 pasos. Allí ingresamos una clave de 6 dígitos (que es indispensable saberla de memoria y recordarla). Este PIN será solicitado aleatoriamente cuando estemos usando la aplicación.

En caso de robo, al no ser ingresado, el sistema bloqueará el acceso a los mensajes. Es aconsejable no compartir este código con nadie. Además, agregar en la opción de verificación un correo de resguardo, indispensable por si surgen problemas con la verificación a través del código PIN de 6 dígitos. En caso de que te llegue un código de verificación al celular, tampoco lo hagas.

Para verificar que quien te escribe es un contacto verdadero, llamar por teléfono del celular (no vía WhatsApp). En caso de recibir mensajes no deseados, sospechosos o demasiado buenos para ser ciertos, es importante no abrirlo ni compartirlo, sino bloquearlo y eliminar el mensaje.