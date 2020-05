Estatuto del docente: hubo una primera reunión y van por más

Ayer, se reunieron por primera vez para comenzar a analizar la reforma del Estatuto del Docente, entre otros puntos anunciados por el gobernador de la provincia, la semana pasada. El titular de la cartera educativa, Prof. Francisco Gordillo, comentó que se van a conformar comisiones de trabajo para que sea esta instancia la que analice esta importante actualización, que luego deberá pasar por la Legislatura para su aprobación. “Esta reforma no es cambiar por cambiar o reformar por reformar, sino que es actualizar muchas cosas que iremos viendo y consensuando”, apuntó Gordillo, en diálogo con Radio Valle Viejo. El ministro también se refirió a los cambios que busca el Gobierno, puntualizando que esto es un viejo anhelo que el docente tenga un solo cargo en una sola escuela. En cuanto a esto, Gordillo señaló: “Es un viejo anhelo que los docentes vuelvan a tener un nivel de pertenencia con cada institución escolar, para que así se fortalezcan”.

Seguidamente, hizo una aclaración importante al indicar que ese cambio de situación no será obligatoria, pero que se deberá ver el tema de las horas cátedras porque con el sistema de cargos, no hay problemas.