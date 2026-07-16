Este domingo tampoco se celebrarán misas vespertinas en la Catedral: las razones

El Santuario de Nuestra Señora del Valle y Catedral Basílica comunicó a fieles, peregrinos y devotos que este domingo 19 de julio se modificarán los horarios habituales de las celebraciones eucarísticas debido al operativo de seguridad que será implementado durante la jornada.

La principal modificación será la suspensión de las misas vespertinas previstas para las 18.00 y las 19.00, mientras que durante la mañana se mantendrá un esquema especial de celebraciones para facilitar la participación de la comunidad antes del desarrollo de la final de la Copa del Mundo, en la que competirá el Seleccionado argentino de fútbol.

Desde el Santuario indicaron que la decisión responde a una medida organizativa vinculada al dispositivo de seguridad dispuesto por las autoridades policiales para la tarde del domingo, cuando se disputará el encuentro decisivo del certamen mundialista.

La determinación replica la medida adoptada días atrás, cuando ya se habían producido modificaciones similares en el funcionamiento del templo.

El operativo de seguridad

Según lo informado oficialmente, la suspensión de las celebraciones vespertinas obedece al operativo de seguridad dispuesto por las autoridades policiales con motivo de la final de la Copa del Mundo.

Desde el Santuario recordaron que una medida de características similares ya había sido aplicada el pasado miércoles, cuando también se modificó el cronograma de actividades debido a la realización de un encuentro del seleccionado nacional.

En esta oportunidad, la organización resolvió volver a adecuar los horarios de funcionamiento de la Catedral Basílica teniendo en cuenta el operativo previsto para el partido que la Selección argentina de fútbol disputará durante la tarde del domingo.

La decisión alcanza tanto a las celebraciones litúrgicas como al horario de apertura del templo.

Cómo será el cronograma de la Catedral

A pesar de la suspensión de las misas de la tarde, durante la mañana se desarrollará un esquema ampliado de celebraciones eucarísticas. Las celebraciones previstas para el domingo serán:

08.00 horas.

10.00 horas.

11.00 horas.

12.00 horas (celebración agregada para esta jornada).

De esta manera, además de los horarios habituales de la mañana, se incorporará una celebración al mediodía. Asimismo, el Santuario informó que el templo cerrará sus puertas a las 16.00, horario a partir del cual dejará de funcionar la Catedral durante el resto de la jornada.

La medida implica que no se celebrarán las eucaristías previstas habitualmente para las 18.00 y las 19.00, quedando suspendidas exclusivamente esas celebraciones.

Cambios también en la Gruta

Las modificaciones previstas para este domingo no alcanzan únicamente a la Catedral Basílica. Desde el Santuario de la Gruta de Nuestra Señora del Valle también se informó un cambio en el cronograma de celebraciones.

En ese templo se mantendrá la Santa Misa de las 10.00, mientras que quedará suspendida la celebración prevista para las 16.00. Según lo comunicado, la suspensión responde a que ese horario coincide con el inicio del partido de la Selección argentina, motivo por el cual se resolvió modificar la programación prevista para la jornada.