Solemnidad de la Virgen del Carmen: hoy misa y procesión por el centro de la Capital

La comunidad del Colegio del Carmen y San José se prepara para vivir la jornada de cierre de las festividades en honor de su Patrona, la Virgen del Carmen, invitando a estudiantes, familias, docentes, exalumnos, devotos y a toda la comunidad a participar de las actividades programadas para este jueves 16 de julio.

Las celebraciones se desarrollan bajo el lema "Impulsados por la misión, somos familia al servicio de la unidad", una consigna que acompaña cada una de las actividades organizadas en el marco del triduo patronal y que pone el acento en la vida comunitaria, la misión evangelizadora y el compromiso de la institución educativa inspirada en la advocación mariana que la identifica.

El establecimiento inició el lunes 13 de julio el triduo en honor de la Virgen del Carmen, dando comienzo a una serie de celebraciones religiosas que culminarán con la ceremonia principal y la tradicional procesión por las calles del centro capitalino.

El triduo como preparación para la fiesta patronal

Desde el inicio del triduo, la comunidad educativa viene participando de distintas propuestas espirituales orientadas a preparar la celebración central.

Durante cada jornada se desarrollan momentos de oración, el rezo del Rosario, la celebración de la Santa Misa y la tradicional imposición de escapularios, actividades que forman parte del camino de preparación hacia la solemnidad de la Virgen del Carmen.

Estas instancias permiten a la comunidad compartir espacios de reflexión y oración en torno a la figura de la Patrona del colegio, fortaleciendo el sentido de pertenencia institucional y la vivencia de la fe. El cierre del triduo estará marcado por una celebración litúrgica especial y por la procesión que recorrerá distintas calles del centro de la ciudad.

La jornada central estará inspirada en el legado de Esquiú

El jueves 16 de julio tendrá lugar la celebración principal de las festividades patronales. Para esta jornada se eligió el tema "Como Esquiú, impulsados por María, fieles a la vocación", una propuesta que hace referencia al legado espiritual del Beato Esquiú y a la misión evangelizadora inspirada por la Virgen del Carmen.

La programación comenzará a las 10:00, con la Misa Solemne en honor de la Virgen del Carmen, que será celebrada en el templo franciscano San Pedro de Alcántara, ubicado en la intersección de las calles Esquiú y Rivadavia.

Esta celebración constituirá el momento litúrgico más importante de las festividades y reunirá tanto a la comunidad educativa como a los fieles que cada año participan de la fiesta patronal.

Durante la ceremonia tendrán un papel especial los alumbrantes, quienes acompañarán de manera particular esta celebración. Los alumbrantes serán:

Representación Legal .

. Equipo Directivo .

. Departamento Pastoral .

. Cofrades .

. Devotos.

La participación de estos sectores refleja el carácter comunitario de la celebración y el compromiso de distintos integrantes de la institución y de la comunidad religiosa con las festividades patronales.

La procesión recorrerá las calles del centro capitalino

Una vez finalizada la Misa Solemne, la programación continuará con uno de los momentos más tradicionales de la festividad.

A las 11:00 dará inicio la procesión con las imágenes de la Virgen del Carmen y del Beato Francisco Palau, que recorrerá diversas arterias del centro de la ciudad hasta arribar nuevamente al establecimiento educativo.

El recorrido previsto comprende el siguiente itinerario:

Calle Esquiú .

. Maipú .

. República .

. Junín .

. Capilla del Colegio.

La caminata religiosa unirá el templo franciscano San Pedro de Alcántara con la capilla del Colegio del Carmen y San José, acompañando las imágenes sagradas a lo largo del trayecto. La procesión constituye el acto que marcará el cierre de las festividades y permitirá que la comunidad exprese públicamente su devoción a la Virgen del Carmen en las calles del centro capitalino.

Una invitación para todos

Desde el Colegio del Carmen y San José se extendió la invitación a toda la comunidad para acompañar las actividades organizadas en honor de la Patrona.

Las celebraciones se desarrollan bajo el lema "Impulsados por la misión, somos familia al servicio de la unidad", que guía tanto el triduo como la jornada central y expresa el espíritu con el que la institución vive esta festividad.