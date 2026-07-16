El "San Juan Bautista" fortalece la atención oncológica con un nuevo circuito integral

Con el propósito de continuar fortaleciendo el acceso a una atención pública de calidad, el Ministerio de Salud de la Provincia acompaña la implementación de nuevas estrategias asistenciales destinadas a promover un abordaje integral de las personas con enfermedades oncológicas.

En ese marco, el Hospital Interzonal San Juan Bautista puso en funcionamiento un Circuito de Atención Integral del Paciente Oncológico, una modalidad que articula el trabajo de distintas especialidades para ofrecer una respuesta coordinada, humanizada y centrada en las necesidades de cada paciente durante todas las etapas del proceso de atención.

Como principal centro público de referencia en oncología de Catamarca, el hospital concentra la mayor capacidad de respuesta para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes provenientes de toda la provincia. La puesta en marcha de este circuito busca evitar la fragmentación de la asistencia, integrando en un mismo ámbito a los profesionales que intervienen en el acompañamiento de quienes transitan una enfermedad oncológica.

El nuevo esquema reúne a los Consultorios de Oncología, la Clínica del Paciente Oncológico, el área de Manejo del Dolor en el Paciente Oncológico, Psico-oncología, Nutrición Oncológica y Terapia Ocupacional, promoviendo una atención única que contempla las distintas necesidades de cada persona.

Un abordaje centrado en cada paciente

La jefa del Servicio de Oncología del Hospital Interzonal San Juan Bautista, Dra. Leticia Lobo, explicó los fundamentos del nuevo circuito asistencial.

"El paciente oncológico necesita un abordaje que contemple todas las dimensiones de su enfermedad. Este circuito integra a distintas especialidades para que cada persona reciba, en un mismo ámbito, el acompañamiento diagnóstico, terapéutico y humano que requiere durante todo su proceso de atención. Nuestro objetivo es brindar respuestas oportunas y de calidad, evitando la fragmentación de la asistencia", expresó la profesional.

La implementación de este modelo apunta a facilitar el acceso de los pacientes a las diferentes especialidades necesarias durante el tratamiento, permitiendo una mayor coordinación entre los equipos de salud y una atención continua.

Consultorios, profesionales y horarios de atención

El circuito contempla una programación específica para cada una de las especialidades que integran el servicio.

Oncología

Dra. Leticia Lobo: martes desde las 7:30 horas .

martes desde las . Dra. Marina Andrada: miércoles desde las 12:30 horas.

Clínica del Paciente Oncológico

Dra. María de los Ángeles Vargas Gómez.

Atención los lunes y miércoles, de 8:00 a 11:00 horas.

Manejo del Dolor en el Paciente Oncológico

Dra. Carla Carrizo.

Atención los miércoles, de 8:00 a 10:00 horas.

Psico-oncología

Lic. Soledad Ponce.

Martes , de 14:30 a 17:30 horas .

, de . Miércoles, de 9:00 a 11:00 horas.

Nutrición Oncológica

Lic. Sofía Prenol.

Martes, de 9:00 a 10:30 horas.

Terapia Ocupacional

Lic. Andrea Nieva.

Miércoles, de 8:00 a 10:00 horas.

Cómo se gestionan los turnos

El hospital informó que la modalidad de asignación de turnos varía según la especialidad. Para los consultorios de Oncología, los turnos se programan exclusivamente mediante mensaje de WhatsApp al número 383 5105485.

En tanto, para el resto de las especialidades que conforman el circuito, los turnos se otorgan a través de la Admisión Hospitalaria. Las modalidades son las siguientes:

Pacientes de Capital y zonas cercanas: deben solicitar el turno de manera presencial, por orden de llegada, el mismo día de la atención.

deben solicitar el turno de manera presencial, por orden de llegada, el mismo día de la atención. Pacientes del interior provincial: pueden programar los turnos mediante WhatsApp al 383 4217045.

Todas las etapas del tratamiento

Como centro de referencia para la atención oncológica, el Hospital Interzonal San Juan Bautista ofrece un abordaje integral que comprende tanto la atención ambulatoria como la internación.

El recorrido asistencial incluye el circuito de atención externa, el Hospital de Día y el Internado de Oncología, espacios donde se desarrollan los tratamientos farmacológicos específicos y las terapias de soporte correspondientes al servicio de Cuidados Paliativos.

Cuando la condición clínica del paciente así lo requiere, el hospital también dispone de un servicio de cirugía, destinado a la resolución quirúrgica de los casos que lo necesiten. La asistencia se complementa con distintos servicios diagnósticos y terapéuticos que acompañan cada etapa del tratamiento.

Entre ellos se encuentran:

Laboratorios de alta complejidad.

Tomografía computada.

Resonancia magnética.

Ecografía.

Radiografía.

Mamografía.

Además, el Servicio de Anatomía Patológica recibe y procesa las muestras correspondientes a biopsias realizadas en el hospital, así como aquellas remitidas desde distintos puntos de la provincia, consolidándose como un centro de referencia para el diagnóstico oncológico.

Asesoramiento integral para pacientes y familias

El modelo de atención también incorpora la labor de la Oficina de Asesoramiento del Programa Provincial de Prevención del Cáncer, que funciona dentro del hospital.

Este espacio brinda orientación en diferentes aspectos vinculados con el tratamiento y el acceso a los servicios de salud. Entre las prestaciones que ofrece se encuentran:

Asesoramiento sobre trámites y expedientes.

Acceso a medicamentos.

Gestión de turnos en distintos organismos.

Hospedaje para pacientes.

La oficina funciona de lunes a viernes, de 9:00 a 10:30 horas, en la oficina 165, y también atiende consultas mediante WhatsApp al 383 4624723.

Todas las dimensiones del cuidado

La Lic. Soledad Ponce, psicóloga integrante del equipo de Cuidados Paliativos, destacó el enfoque interdisciplinario que sustenta el nuevo circuito. "Formamos parte de una atención integral del paciente oncológico. Nuestro trabajo es acompañar el tratamiento desde todas sus dimensiones —física, emocional, social y espiritual—, tanto con el paciente como con su entorno, en cada etapa de la enfermedad. Estar presentes, escuchar, contener y dar respuesta a las necesidades que surgen en ese proceso también es cuidar", expresó.

Sus palabras reflejan el enfoque que impulsa el Hospital Interzonal San Juan Bautista, donde la atención no se limita únicamente a los tratamientos médicos, sino que incorpora el acompañamiento permanente durante todo el proceso de la enfermedad.

Con la puesta en marcha de este Circuito de Atención Integral del Paciente Oncológico, el Hospital Interzonal San Juan Bautista continúa consolidando un modelo de atención complejo, especializado y humano, garantizando que los pacientes oncológicos de toda la provincia encuentren en un mismo lugar la capacidad resolutiva, el acompañamiento profesional y la contención necesaria para afrontar cada etapa de su tratamiento.