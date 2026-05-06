Eta Acuáridas: el cielo ofrece esta noche un espectáculo único con hasta 50 meteoros por hora

El cielo nocturno vuelve a convertirse en escenario de uno de los eventos más destacados del calendario astronómico: la lluvia de meteoros Eta Acuáridas. Este fenómeno, que ocurre cada año entre abril y mayo, alcanzará su punto máximo durante la noche del 5 al 6 de mayo, cuando la Tierra atraviese la corriente de escombros dejada por el histórico cometa Halley.

Aunque este cuerpo celeste se encuentra actualmente a miles de millones de kilómetros del planeta, su rastro sigue generando un espectáculo visible desde la superficie terrestre. Se trata de una manifestación que no solo impacta por su belleza, sino también por su significado científico, al conectar el presente con procesos que se remontan a miles de años en la historia del sistema solar.

El Halley, observado por última vez en 1986 y cuyo regreso está previsto para 2061, deja a su paso diminutas partículas de polvo y roca. Cada vez que la órbita terrestre intercepta esta estela, esos fragmentos ingresan a la atmósfera a velocidades que pueden alcanzar los 66 kilómetros por segundo, generando los destellos luminosos conocidos como meteoros.

Desde la NASA explican que este fenómeno ocurre cuando pequeñas partículas del cometa ingresan a la atmósfera terrestre y se desintegran por fricción, produciendo no solo destellos fugaces, sino también trenes luminosos que pueden permanecer visibles durante algunos segundos.

Cuándo y cómo observar el evento

En 2026, la actividad de las Eta Acuáridas se extiende desde el 19 de abril hasta el 28 de mayo, aunque el momento de mayor intensidad se concentra en las horas previas al amanecer del 6 de mayo. Durante ese lapso, el radiante —el punto del cielo desde el cual parecen originarse los meteoros— alcanza su mayor altura.

Este radiante se encuentra en la constelación de Acuario, visible sobre el horizonte oriental aproximadamente tres horas después de la medianoche, a la izquierda de la luna menguante.

Las condiciones de observación varían según la ubicación geográfica. En el hemisferio sur, donde se encuentran países como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Australia, el fenómeno será especialmente favorable. En condiciones ideales de cielo oscuro, se podrán observar hasta 50 meteoros por hora. En contraste, en el hemisferio norte la tasa estimada se reduce a entre 10 y 30 meteoros por hora, aunque la presencia de una luna gibosa menguante —iluminada en un 84%— limitará la visibilidad de los meteoros más débiles. Según se detalla, el brillo lunar inundará el cielo poco después de la medianoche, reduciendo el número de avistamientos potenciales a menos de 10 por hora en algunos casos.

Recomendaciones para una mejor experiencia

A pesar de la interferencia de la luz lunar, los especialistas coinciden en que el evento sigue siendo plenamente observable y recomiendan adoptar ciertas estrategias para maximizar la experiencia.

Entre las principales sugerencias se destacan:

Buscar lugares alejados de la contaminación lumínica

Permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 30 minutos

Acostarse boca arriba sobre una superficie cómoda

Orientar los pies hacia el este

Observar una amplia porción del cielo, en lugar de fijar la vista en un punto específico

Estas condiciones permiten captar no solo los meteoros más brillantes, sino también aquellos de menor intensidad que pueden perderse en entornos urbanos.

Un legado persistente del cometa Halley

La lluvia de las Eta Acuáridas forma parte de un conjunto de fenómenos vinculados al paso del cometa Halley. Según la NASA, los restos de este cuerpo celeste también generan otras lluvias anuales, como las Oriónidas, que ocurren en octubre.

"El legado del Halley puede observarse en las lluvias de meteoros Oriónidas y Eta Acuáridas, cuando sus fragmentos colisionan con la atmósfera terrestre y crean estrellas fugaces", señalan desde la agencia. El próximo evento relevante dentro de este calendario será la lluvia de meteoros Delta Acuáridas del Sur, prevista para fines de julio.

Historia y ciencia detrás del Halley

El cometa Halley ocupa un lugar central en la historia de la astronomía moderna. Fue el astrónomo Edmond Halley quien, en 1705, logró predecir su regreso periódico mediante el análisis de registros históricos y la aplicación de las leyes de Newton.

Desde entonces, el Halley se convirtió en un objeto de estudio recurrente cada vez que se aproxima al sistema solar interior. Durante su última visita en 1986, fue analizado por una flota de sondas internacionales que aportaron información clave sobre su composición, órbita y comportamiento.

Según datos difundidos por la NASA, el cometa inició su actual viaje de regreso hacia el Sol el 8 de diciembre de 2023, en un ciclo que se extiende por 38 años. Actualmente se encuentra a más de 5.000 millones de kilómetros del Sol, lo que lo hace invisible para el ojo humano, aunque su presencia sigue manifestándose a través de las lluvias de meteoros.

Este patrón ha sido documentado y confirmado por la Agencia Espacial Europea y el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, que han estudiado la relación entre la órbita terrestre y la estela de partículas dejada por el cometa.