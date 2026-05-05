Celiaquía y alimentación sin gluten: recetas, mitos y consejos

El Ministerio de Salud de la Provincia lleva adelante una serie de acciones orientadas a fortalecer la educación alimentaria y mejorar la calidad de vida de la población. En este marco, se pone especial énfasis en la celiaquía, una condición que requiere cuidados específicos en la alimentación diaria.

Como parte de esta estrategia, el Hospital Interzonal San Juan Bautista, a través de su Servicio de Nutrición, brinda recomendaciones destinadas a personas con diagnóstico de celiaquía. El Lic. Diego García, integrante del circuito de atención de esta condición, aporta información clave para acompañar la construcción de una alimentación equilibrada, adecuada y segura, basada en la eliminación del gluten.

El objetivo central es garantizar el acceso a información clara y confiable, que permita a las personas adoptar hábitos saludables sin resignar calidad nutricional ni prácticas culturales asociadas a la comida.

Alimentación sin gluten

La celiaquía exige la exclusión total del gluten de la dieta diaria, una condición que, si bien implica restricciones, no impide alcanzar una alimentación completa y variada. Uno de los principales desafíos se vincula con los hábitos culturales, dado que gran parte de la alimentación cotidiana incluye productos elaborados con harina de trigo.

Entre los alimentos que contienen gluten se encuentran en el trigo, avena, cebada y centeno. Estos ingredientes forman parte de productos habituales como panificados, pastas y masas, lo que obliga a una adaptación consciente de la dieta. En ese sentido, se vuelve fundamental identificar correctamente los alimentos y optar por alternativas seguras.

Existen opciones que permiten sostener preparaciones tradicionales, tales como derivados del maíz, mandioca y harinas sin gluten. Estas alternativas posibilitan recrear platos habituales con buen valor nutricional, manteniendo sabores y costumbres alimentarias sin comprometer la salud.

Mitos sobre el costo

Uno de los aspectos más extendidos en torno a la celiaquía es la percepción de que mantener una dieta sin gluten implica un alto costo económico. Sin embargo, desde el Servicio de Nutrición se plantea que este es un mito parcial, ya que si bien existen productos específicos en góndola que pueden resultar más costosos, no son indispensables para sostener una alimentación adecuada.

La base de una dieta equilibrada puede construirse con alimentos accesibles y comunes, tales como:

Carnes

Lácteos

Legumbres

Cereales

Frutas

Verduras

Agua

A partir de estos grupos, es posible planificar una alimentación completa, evitando aquellos cereales que contienen gluten sin resignar calidad nutricional.

En relación con los productos industrializados, el Lic. Diego García explicó que incluso alimentos que naturalmente no deberían contener gluten pueden incluirlo en su versión envasada. Como ejemplo, mencionó el caso del puré de tomate, que puede incorporar harinas para mejorar textura o sabor.

Por ello, se recomienda enfáticamente verificar siempre el rotulado de los productos y elegir aquellos identificados como "sin gluten". Este control resulta esencial para evitar exposiciones involuntarias.

Organización y preparación casera

La planificación alimentaria y la elaboración casera se presentan como herramientas fundamentales para garantizar una dieta segura. Preparar alimentos en el hogar permite tener un control directo sobre los ingredientes y reducir el riesgo de contaminación con gluten.

El uso de harinas alternativas amplía las posibilidades culinarias sin necesidad de recurrir a productos industrializados de mayor costo. Entre las opciones más utilizadas se encuentran:

Almidón de maíz

Harina de mandioca

Harina de frutos secos

Estas permiten elaborar panificados tanto dulces como salados de manera accesible y con adecuada calidad nutricional.

En el ámbito hospitalario, estos criterios también se aplican en la elaboración de menús destinados a pacientes con celiaquía, garantizando condiciones seguras de preparación y una nutrición adecuada.

Jornada de detección y consejería abierta a la comunidad

Como parte de las acciones de concientización, el Hospital Interzonal San Juan Bautista realizará una jornada de detección y consejería sobre celiaquía el próximo 7 de mayo, en el ingreso principal, a partir de las 08:00 horas.

Durante la actividad participarán equipos de distintas áreas, que desarrollarán acciones específicas:

Laboratorios Clínicos : toma de muestras para detección

: toma de muestras para detección Gastroenterología, Nutrición y Bromatología : asesoramiento e información

: asesoramiento e información Programa Provincial de Celiaquía: registro de personas detectadas

La iniciativa busca fortalecer el acceso al diagnóstico y brindar herramientas concretas para el abordaje de la condición, promoviendo hábitos alimentarios seguros y saludables.

Una receta accesible: pionono sin gluten

Como parte del acompañamiento a la comunidad, el Servicio de Nutrición difundió una receta sencilla y económica para elaborar un pionono sin gluten, apto para preparaciones dulces, saladas o neutras, e incluso adaptable como masa de pizza.

Ingredientes:

12 huevos

12 cucharadas de almidón de maíz (sin TACC)

Opciones según preparación:

Versión dulce: 12 cucharadas de azúcar o 1 cucharadita de edulcorante (sin TACC)

Versión salada: 1 cucharadita de sal

Versión natural: sin agregados

Elaboración:

Se separan las claras de las yemas. Las claras se baten a punto nieve, mientras que las yemas se baten con el ingrediente elegido según la variante. Luego, se integran ambas preparaciones con movimientos suaves. Se incorpora el almidón de maíz de manera progresiva hasta lograr una mezcla homogénea.

La preparación se coloca en una asadera cubierta con papel enmantecado, de aproximadamente 30 por 40 centímetros, y se cocina en horno a 180 grados durante unos 15 minutos.

Esta receta representa una alternativa práctica, económica y segura, que permite reemplazar preparaciones tradicionales con gluten sin perder versatilidad ni valor nutricional.