Corte total en Ruta N° 1 por obras en el Acueducto Pirquitas-Catamarca

Un corte total de tránsito afecta este martes a la Ruta Provincial N° 1, en un tramo estratégico que conecta sectores de alta circulación en el Valle Central. La interrupción abarca específicamente desde la rotonda de inicio de la Costanera del Valle hasta el semáforo de Polcos, lo que implica una restricción completa para todo tipo de vehículos que habitualmente utilizan esta vía.

La medida fue dispuesta en el marco de trabajos de reparación de cañerías correspondientes al Acueducto Pirquitas-Catamarca, una infraestructura fundamental para el abastecimiento de agua en la región. Las tareas están a cargo de la empresa Aguas del Valle, responsable de ejecutar las intervenciones necesarias para garantizar el funcionamiento del sistema.

El corte, de carácter preventivo y operativo, implica la prohibición total de circulación vehicular en el sector mencionado, lo que obliga a reorganizar el tránsito en zonas aledañas durante toda la jornada.

Trabajos de Agua de Catamarca

La intervención responde a la necesidad de reparar componentes del sistema del Acueducto Pirquitas-Catamarca, una obra clave que requiere mantenimiento periódico para asegurar su correcto funcionamiento. En este caso, los trabajos se concentran en cañerías que requieren reparación, lo que demanda condiciones de seguridad específicas para el personal y la maquinaria desplegada en el lugar.

La decisión de interrumpir completamente el tránsito en el tramo afectado se vincula directamente con la complejidad de las tareas, que involucran excavaciones y manipulación de estructuras subterráneas. Este tipo de trabajos exige un entorno controlado, sin circulación vehicular, para evitar riesgos tanto para los operarios como para los conductores.

Estas acciones forman parte de un esquema de mantenimiento que, si bien genera inconvenientes temporales en la circulación, resulta necesario para sostener el servicio en condiciones adecuadas.

Alcance y duración de la medida

Según lo informado, el corte total de tránsito se mantendrá vigente hasta las 23 horas del día de la fecha, estableciendo un plazo concreto para la finalización de los trabajos y la posterior habilitación del tramo afectado.

Durante este período, se prevé que el flujo vehicular sea desviado hacia otras arterias, lo que podría generar mayor carga de tránsito en rutas alternativas. En ese contexto, las autoridades solicitaron la colaboración de los conductores para minimizar complicaciones y garantizar la seguridad en la zona.

Recomendaciones para los conductores

Frente a esta situación, se emitieron una serie de recomendaciones dirigidas a quienes circulan habitualmente por el sector afectado. El objetivo es reducir riesgos y facilitar el desarrollo de las tareas en curso.

Las principales indicaciones son:

Evitar circular por la zona intervenida

Respetar la señalización dispuesta en el lugar

Utilizar vías alternativas para desplazarse

Estas medidas buscan ordenar el tránsito y prevenir incidentes, en un contexto donde la presencia de maquinaria y operarios modifica las condiciones habituales de circulación.