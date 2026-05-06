Miércoles con calorcito en Catamarca: ¿a cuánto llegará la máxima?

Llegamos a mitad de la semana y la jornada se perfila estable en Catamarca, sin probabilidades de precipitaciones, en la previa de las anunciadas tormentas de mañana jueves y sí con calorcito, siguiendo la tendencia de las últimas horas.

El día comenzó mayormente nublado, con una temperatura mínima de 13 grados, neblinas en algunos puntos del Valle Central y vientos leves del sector Sudoeste. Hacia la mañana, las condiciones mejorarán levemente y con un leve ascenso de la temperatura, la que ascenderá a 16 grados. El viento rotará al Norte, con intensidades que oscilarán entre 23 y 31 km/h.

Por la tarde se registrará el pico térmico de la jornada, alcanzando los 30 grados, con cielo parcialmente nublado y viento sostenido como en la hora anterior, acompañado por ráfagas que podrían llegar a entre 42 y 50 km/h.

En tanto, hacia la noche continuará con parcial nubosidad, con una temperatura de 24 grados y vientos nuevamente leves del Sudoeste.

En síntesis, será un miércoles con temperaturas en ascenso y presencia de viento moderado a fuerte durante gran parte de la jornada.