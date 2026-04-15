Explosión en plena clase: un experimento escolar estalló y evacuaron el colegio

Un experimento realizado durante una clase en un colegio de La Plata generó un fuerte momento de preocupación en la comunidad educativa, luego de que una botella plástica que contenía una mezcla de gases explotara dentro de un aula, obligando a activar los protocolos de emergencia y evacuar a estudiantes y docentes.

El hecho ocurrió en el Colegio San Blas, ubicado en City Bell, donde un alumno manipulaba el envase en el marco de una práctica escolar. Según consignó el portal 0221, el recipiente de plástico "no resistió la presión y explotó", desencadenando una situación de alarma inmediata.

La detonación se produjo en medio del desarrollo normal de la clase y alteró por completo la dinámica de la jornada.

Humo, polvillo y un olor invasivo

Tras el estallido, el ambiente del aula se vio rápidamente afectado por la presencia de humo, mientras el contenido de la botella se dispersó dentro del espacio cerrado. La institución informó posteriormente a las familias que el incidente ocurrió "durante la finalización de la tercera hora, en el aula de 4°A", cuando "explotó una botella plástica que derramó polvillo y generó olor sumamente invasivo", según la nota enviada a los padres y citada por el diario El Día.

La combinación entre el humo, el polvillo y el fuerte olor llevó a que la evacuación se dispusiera de forma preventiva e inmediata, con el objetivo de evitar mayores consecuencias.

Evacuación preventiva y controles médicos

Frente a lo sucedido, las autoridades del colegio aplicaron los protocolos correspondientes de seguridad y salud, convocando a las áreas especializadas para intervenir en el lugar. Hasta el establecimiento llegó personal del SAME, que realizó controles médicos sobre los alumnos que presenciaron el episodio para determinar su estado de salud.

Según trascendió, algunos estudiantes presentaron "irritación en las mucosas", aunque no se reportaron heridas graves ni lesiones de consideración. El operativo preventivo incluyó además la liberación del espacio afectado y el retiro de los estudiantes de las instalaciones, una medida orientada a eliminar cualquier riesgo potencial derivado del contenido del envase o del aire dentro del aula.

Intervención de Bomberos

La magnitud del incidente motivó también la presencia de otras áreas especializadas.Además del SAME, se hicieron presentes bomberos y Policía Ecológica. Ambos equipos trabajaron en el colegio para realizar las pericias necesarias y evaluar si existían riesgos residuales dentro del edificio.

La intervención técnica permitió revisar las condiciones del aula y del entorno donde se produjo la explosión, mientras la institución avanzaba en la aplicación de las medidas preventivas.

Como consecuencia directa del episodio, las autoridades resolvieron que la jornada escolar concluyera de manera anticipada, suspendiendo las actividades previstas para el resto del día.

Causa judicial

Tras el incidente, los directivos del establecimiento realizaron la denuncia formal, lo que dio origen a una causa judicial. El expediente fue caratulado como "averiguación de ilícito" y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 del Departamento Judicial platense.

La actuación judicial buscará determinar las circunstancias en las que se produjo la explosión, así como también relevar los elementos utilizados durante la práctica escolar.

El antecedente que volvió a quedar en la memoria

La conmoción generada por el episodio trajo nuevamente al recuerdo otro grave hecho ocurrido en el ámbito educativo bonaerense. El caso remite a la tragedia sucedida en octubre del año pasado, durante la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua, en la localidad de Pergamino.

En aquella oportunidad, un volcán realizado por alumnos de primaria explotó y provocó heridas a 17 personas, entre ellas una docente y una nena de 10 años que permaneció internada durante más de 20 días.

La referencia a ese antecedente reforzó la preocupación en torno a los experimentos escolares que implican reacciones físicas o químicas, especialmente cuando se desarrollan dentro de aulas cerradas y con gran cantidad de alumnos presentes.

En este nuevo caso, la rápida activación de protocolos permitió evacuar el lugar, asistir a los estudiantes y cerrar la jornada sin reportes de lesiones graves, aunque con una fuerte conmoción en toda la comunidad educativa.