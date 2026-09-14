Fabricarán dos Papamóviles para los traslados de León XIV durante su visita a la Argentina

La automotriz Toyota Argentina asumirá la fabricación de dos unidades especiales que funcionarán como medio de transporte oficial del Papa León XIV durante su próxima estadía en el país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Los vehículos serán desarrollados sobre la estructura de la Toyota Hilux en la planta bonaerense de Zárate y recibirán una adaptación específica de acuerdo con las directivas de seguridad solicitadas por la Santa Sede.

Las dos unidades serán entregadas en calidad de donación por la firma japonesa, que cuenta con antecedentes de colaboración con la Iglesia. Entre ellos se encuentra la creación del recordado Mirai a hidrógeno, utilizado por el papa Francisco I durante su visita a Japón.

La decisión de producir dos ejemplares responde fundamentalmente a una necesidad logística. La agenda prevista para la visita de León XIV contempla diferentes actividades y desplazamientos, por lo que contar con unidades adicionales permite disponer de un respaldo operativo durante la gira.

El itinerario incluye compromisos en distintos puntos del país:

Actividades en la Ciudad de Buenos Aires .

. Recorridas en Claypole .

. Presentaciones en la provincia de Córdoba .

. Una misa final en la Basílica de Luján.

La fabricación local de las unidades permitirá, de acuerdo con el esquema planteado, integrar la producción de la industria automotriz argentina a una operación que combina requerimientos de seguridad, necesidades de movilidad y aspectos protocolares.

Un vehículo condicionado por los protocolos del Vaticano

En la previa de la visita de León XIV, uno de los aspectos menos visibles de la organización adquiere particular importancia: el vehículo oficial destinado al traslado del Pontífice.

En este caso, Toyota trabaja sobre una pick up de producción local, la Hilux, que será adaptada especialmente. Sin embargo, todavía no se encuentran confirmados detalles específicos sobre su configuración final, nivel de blindaje o esquema de seguridad.

El Papamóvil no constituye un desarrollo realizado libremente por el fabricante. Su diseño y adaptación responden a protocolos definidos por el Vaticano, que cada país anfitrión debe cumplir mediante una coordinación entre la Santa Sede, la Iglesia local y los organismos de seguridad. La Secretaría de Estado del Vaticano y la Conferencia Episcopal local intervienen en la coordinación de las exigencias cuando un país prepara o adapta un vehículo para una visita apostólica.

Aunque la Santa Sede mantiene bajo reserva numerosos aspectos de sus protocolos técnicos vinculados con la motorización y el blindaje por motivos estrictos de protección, existen requerimientos precisos que determinan las características generales de estos vehículos.

Visibilidad, movilidad y protección

Los requisitos fundamentales señalados para un Papamóvil se agrupan en cuatro grandes ejes, que abarcan desde la necesidad pastoral de mantener al Papa visible hasta las condiciones mecánicas, estructurales y protocolares del vehículo.

El primero es la visibilidad máxima, considerada un requisito pastoral. El objetivo es que el Pontífice pueda mantener contacto visual directo con la multitud durante los recorridos.

Dentro de este eje se contemplan:

Visibilidad permanente del Papa para la multitud.

Visión directa del público durante el recorrido.

Una estructura elevada o " caja papal " sobre el chasis.

" sobre el chasis. Posibilidad de incorporar un asiento elevado o una posición de pie con sujeción.

Pasamanos o barras de agarre internas.

El segundo aspecto corresponde a una mecánica adaptada a baja velocidad, necesaria para desplazamientos en zonas densamente pobladas y recorridos que incluyen detenciones frecuentes.

La configuración contempla una circulación controlada de entre 5 y 10 kilómetros por hora en zonas densas, una respuesta estable del motor durante períodos prolongados de marcha lenta y una preparación específica para trayectos urbanos con detenciones reiteradas. También se contempla una suspensión reforzada, destinada a mantener la estabilidad del habitáculo.

Seguridad estructural y protección

El tercer eje está relacionado directamente con la seguridad estructural y la protección. En este aspecto, la configuración puede variar entre una alternativa abierta o cerrada, de acuerdo con el nivel de riesgo establecido para cada recorrido.

Entre las características contempladas aparecen:

Configuración abierta o cerrada según el nivel de riesgo.

Vidrios de protección o deflectores laterales en determinados casos.

Estructura reforzada del vehículo.

Adaptación del chasis.

Espacio específico para escoltas y fuerzas de seguridad.

Supervisión del esquema de protección por parte del Vaticano y del país anfitrión.

La configuración definitiva de las unidades que utilizará León XIV en la Argentina todavía no fue detallada en la información suministrada. Sí está establecido que serán vehículos especialmente acondicionados sobre la base de la Hilux y bajo las directivas de seguridad solicitadas por la Santa Sede.

El cuarto eje corresponde a la identidad protocolar y la normativa, que también determina distintos elementos visibles y funcionales del Papamóvil. Entre ellos se encuentran la matrícula oficial del Vaticano, identificada como SCV 1, el escudo papal del pontífice vigente en los laterales y las banderas del Vaticano y del país anfitrión.

El interior debe mantener un carácter sobrio, con terminaciones protocolares. A su vez, existe una tendencia creciente a incorporar plataformas híbridas o eléctricas.

De las soluciones artesanales a un estándar global

La evolución de los Papamóviles muestra un cambio importante respecto de las visitas papales de décadas anteriores. En aquellos años, los vehículos utilizados eran desarrollos mucho más artesanales y dependían en mayor medida de las soluciones que podía aportar la industria automotriz de cada país.

La visita de Juan Pablo II a la Argentina en los años 80 se produjo en una etapa en la que el Vaticano todavía no contaba con un formato unificado de Papamóvil. En ese contexto, la industria automotriz local trabajó sobre un utilitario provisto por Renault, el modelo Trafic, que fue adaptado con una estructura elevada, una cabina abierta y elementos básicos de protección. El objetivo era garantizar la visibilidad del Pontífice durante sus desplazamientos.

Ese desarrollo representó una etapa en la que cada país debía resolver buena parte de las necesidades mediante su propia ingeniería, antes de la estandarización de los protocolos técnicos actuales.

Durante las visitas de Juan Pablo II a la Argentina se desarrollaron distintas unidades adaptadas como Papamóviles, de acuerdo con las características y necesidades logísticas de cada gira.

En 1982 se utilizó un vehículo preparado localmente sobre una base Ford F-350, a través del Automóvil Club Argentino.

Posteriormente, durante la histórica visita de 1987, la producción se amplió y se construyeron dos unidades principales en el país. Una de ellas fue la mencionada unidad desarrollada por Renault sobre una base Trafic en la planta de Santa Isabel. La otra fue adaptada por SEVEL sobre una Chevrolet C-10.

Aquellos vehículos reflejaron una etapa en la que cada visita papal requería soluciones prácticamente artesanales, muy diferentes del esquema de estandarización y de los protocolos técnicos que el Vaticano aplica actualmente.

Producción local y respaldo operativo

La fabricación de los dos Papamóviles para León XIV vuelve a poner en primer plano el papel de la industria del país anfitrión dentro de la logística de una visita papal.

En la mayoría de los casos, el Vaticano prioriza que el vehículo sea adaptado en el país de visita, evitando traslados internacionales complejos. Este mecanismo permite incorporar a la industria local bajo una supervisión técnica directa. También resulta habitual fabricar dos o más unidades idénticas, de manera de contar con un respaldo operativo durante la gira y reducir la posibilidad de interrupciones en la logística de movilidad.

En la Argentina, ese esquema se aplicará con dos unidades desarrolladas sobre la base de la Hilux en la planta de Zárate y entregadas por Toyota Argentina en calidad de donación.

La preparación de los vehículos para la visita de León XIV vuelve a reunir ingeniería, protocolo y simbolismo en una misma operación. La elección de una pick up de producción local constituye la base sobre la que se desarrollará una adaptación condicionada por las exigencias de la Santa Sede.

Más allá del modelo elegido y de la configuración final que adopten las unidades, el objetivo fundamental del Papamóvil permanece vinculado a una doble exigencia: garantizar la seguridad del Pontífice y preservar el vínculo visual directo entre el Papa y la multitud.

En ese equilibrio se concentra buena parte de la complejidad de estos vehículos, cuya preparación combina las necesidades de movilidad de una agenda multitudinaria con los protocolos de protección establecidos para una visita apostólica.