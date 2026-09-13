Habilitaron el tránsito en la Cuesta del Portezuelo

La Policía de la Provincia informó que ya se encuentra habilitado el tránsito en la Cuesta del Portezuelo, una de las vías mencionadas en el comunicado oficial, junto con las Rutas Provinciales N.º 2 y N.º 42.

La medida alcanza a sectores correspondientes a los departamentos Ancasti y El Alto, respectivamente, y permite nuevamente la circulación en los tramos señalados.

El anuncio fue acompañado por un pedido dirigido especialmente a los conductores para que adopten todas las medidas necesarias al momento de transitar por estos sectores. Si bien el tránsito se encuentra habilitado, desde la Policía se remarcó la necesidad de mantener una conducta preventiva y adecuar la circulación a las condiciones existentes.

Máxima precaución al circular

La recomendación central de las autoridades es extremar las medidas de seguridad y circular con máxima precaución. En ese sentido, se solicitó a los conductores respetar las indicaciones impartidas por el personal policial y los organismos competentes, tanto en los sectores donde se informó la habilitación como en las demás rutas nacionales y provinciales.

La advertencia adquiere particular importancia debido a la referencia a las condiciones climáticas y a la posible presencia de hielo en la calzada, además de otros factores que puedan derivarse de la situación climática.

Por este motivo, la habilitación del tránsito no implica dejar de lado las precauciones. La circulación deberá realizarse atendiendo permanentemente al estado de la ruta y siguiendo las instrucciones de quienes se encuentran a cargo de la seguridad vial.

Recomendaciones para los conductores

Desde la Policía de la Provincia difundieron una serie de recomendaciones destinadas a quienes circulen por la Cuesta del Portezuelo, las Rutas Provinciales N.º 2 y N.º 42 y las demás rutas nacionales y provinciales.

Entre las principales indicaciones se encuentran:

Reducir la velocidad y adecuarla a las condiciones de la calzada.

y adecuarla a las condiciones de la calzada. Evitar maniobras de sobrepaso.

Mantener una distancia prudencial entre vehículos.

entre vehículos. Circular con las luces bajas encendidas en todo momento.

en todo momento. Extremar las precauciones ante la posible presencia de hielo y otros factores derivados de las condiciones climáticas.

Las recomendaciones apuntan a que la circulación se desarrolle de manera segura y a que los conductores puedan responder adecuadamente ante eventuales dificultades que puedan presentarse sobre la ruta.

Respeto de las indicaciones oficiales

El comunicado policial también hizo especial énfasis en la necesidad de respetar las indicaciones impartidas por el personal policial y los organismos competentes. Esta recomendación comprende no solamente los sectores que fueron expresamente mencionados en la información oficial, sino también las demás rutas nacionales y provinciales.

En este contexto, la habilitación de la circulación en la Cuesta del Portezuelo, la Ruta Provincial N.º 2 y la Ruta Provincial N.º 42 está acompañada por un llamado a mantener una actitud responsable al volante.

La Policía solicitó que quienes transiten por estos caminos reduzcan la velocidad de acuerdo con las condiciones de la calzada, eviten los sobrepasos y conserven una distancia prudencial entre vehículos. A esto se suma la indicación de mantener las luces bajas encendidas durante todo el trayecto.

Atención especial ante la posible presencia de hielo

Uno de los puntos destacados en las recomendaciones oficiales está relacionado con la posible presencia de hielo. Frente a esta situación, se pidió extremar las precauciones y considerar también otros factores que puedan derivarse de las condiciones climáticas.

La advertencia se incorpora al conjunto de medidas de seguridad que deben adoptar los conductores una vez habilitada la circulación. Por ello, la velocidad debe adecuarse al estado de la calzada y la conducción debe desarrollarse con especial atención.

El objetivo de las recomendaciones es que la habilitación del tránsito en los sectores señalados se produzca bajo condiciones de circulación responsables, con los conductores atentos a las características que pueda presentar el camino y a las indicaciones de las autoridades.