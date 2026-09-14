Frío y ventoso: así va a estar hoy en Catamarca

Comienza una nueva semana en la que las temperaturas vuelven a ser agradables, camino al comienzo de la primavera. A la espera de eso, este día estará caracterizado por temperaturas frescas, nubosidad variable y presencia de viento del sector Norte. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan precipitaciones pero se mantendrán los registros invernales.

De hecho la jornada comenzó con condiciones de cielo mayormente nublado durante la madrugada. La temperatura fue de 5 grados, mientras que el viento sopló desde el Norte, orientación que se mantendrá durante todo el día.

Una mañana fresca y con viento

Durante la mañana, el cielo continuará mayormente nublado, sin cambios en la probabilidad de precipitaciones. En tanto, el termómetro apenas levantará su registro con 6 grados, lo que hará de este lunes como el más frío en las primeras horas de esta jornada y de los primeros días de la semana.

En este período se espera además un incremento en la intensidad del viento. La velocidad prevista será de entre 23 y 31 km/h, acompañada por ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Este comportamiento será uno de los principales aspectos del día, especialmente durante las horas de la mañana.

La tarde tendrá la temperatura más elevada

Hacia la tarde, las condiciones del cielo mostrarán una disminución de la nubosidad. El SMN indica cielo parcialmente nublado. La temperatura ascenderá hasta alcanzar los 17 grados, estableciéndose así la máxima prevista del arranque de la semana.

El viento continuará soplando desde el mismo sector y con velocidades iguales a la hora anterior. Al igual que durante la mañana, y se prevee la continuidad de ráfagas de entre 42 y 50 km/h, por lo que esto se mantendrá como una constante durante buena parte de la jornada.

Una noche algo nublada

Durante la noche, el cielo se presentará algo nublado. El termómetro descenderá hasta los 12 grados, mientras que el viento seguirá proveniente del norte con la misma intensidad. Para este período no se contemplan ráfagas dentro del rango informado en el pronóstico.

De esta manera, el lunes finalizará con un escenario de nubosidad moderada, viento persistente del norte y ausencia de lluvias.

