El patinador catamarqueño Facundo Nieva Biza volvió a dejar en lo más alto al deporte provincial al consagrarse subcampeón mundial en el Mundial de Patinaje Artístico que se disputa en la ciudad de Cesena, Italia.

Con una destacada e impecable actuación, Nieva Biza obtuvo la medalla de plata en la prueba de Dance Solo Masculino Senior, una de las categorías más exigentes del certamen internacional, reafirmando su lugar entre los mejores exponentes del mundo.

El representante de Catamarca volvió a demostrar su talento, experiencia y nivel competitivo en una competencia que reúne a los principales referentes del patinaje artístico a nivel global. El logro se suma a una trayectoria repleta de reconocimientos y consolida su posición como uno de los grandes embajadores deportivos de la provincia.

Facundo Nieva Biza brilló en Italia y se consagró subcampeón mundial de patinaje artístico

La Secretaría de Deportes de Catamarca celebró la obtención de la medalla a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes de la presentación del deportista y destacó el nuevo hito alcanzado por el patinador catamarqueño.

Por su parte, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, también felicitó públicamente a Nieva Biza por el resultado conseguido en suelo italiano.

"Qué alegría ver a Facundo Nieva Biza nuevamente entre los mejores del mundo. Ser subcampeón mundial en Italia es el resultado de mucho trabajo, sacrificio y pasión por lo que hace", expresó el mandatario provincial.

Y agregó:

"Felicitaciones, Facundo Nieva Biza. Es un orgullo acompañar tu crecimiento y celebrar cada uno de tus logros. Catamarca te aplaude y celebra este gran resultado junto a vos".

Con esta nueva consagración internacional, Facundo Nieva Biza continúa escribiendo páginas destacadas en la historia del deporte catamarqueño y reafirma su condición de referente del patinaje artístico argentino en el escenario mundial.